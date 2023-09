Google DeepMind AI enseigne les commandes conversationnelles d’un robot-chien

Les chercheurs de Google ont peut-être enfin trouvé une solution technologique pour la tâche laborieuse de dresser des chiens têtus à écouter les ordres. C’est bien sûr si vous êtes prêt à opter pour un chien robot.

Un groupe de chercheurs scientifiques de Google DeepMind conçu un grand modèle de langage appelé SayTap’s capable de traduire une variété de commandes qu’un humain pourrait donner à un chien dans un format qu’un robot quadrupède ressemblant à un chien peut comprendre. Ce modèle a abouti au robot ressemblant à un chien être capable de comprendre des commandes de base comme avancer et reculer ainsi que des commandes plus situationnelles concepts complexes comme contagieux un écureuil ou en cours d’exécution rapidement sur une surface chaude.

Pour faire tout cela, les chercheurs de DeepMind ont attribué au robot quadrupède un « modèle de contact des pieds » souhaité, où les 1 représentaient ses pieds au sol et les 0 représentaient ses pieds en l’air. Ces entrées ont ensuite été réparties sur chacune des quatre pattes dans diverses combinaisons pour apprendre au robot-chien comment marcher, trotter ou sauter sur place. Les chercheurs dit ces combinaisons de modèles de contact avec les pieds servent de « nouvelle interface entre les commandes utilisateur en langage naturel et le contrôleur de locomotion ». Dans la vidéo ci-dessous, par exemple, un chercheur demande au chien « d’avancer lentement ». L’encadré du bas montre un modèle informatique traduisant cette commande anglaise dans le binaire correspondant associé à la tâche. Celui-ci est ensuite envoyé au robot-chien, qui s’y conforme consciencieusement. comme un bon garçon.

Cela peut paraître cool, mais exécuter avec succès une commande de base comme « avancer » ne l’est pas. tout cela a avancé, selon les chercheurs . Ce qui est plus intéressant, ils noté , est la capacité de SayTap à « traiter des instructions non structurées et vagues ». En fournissant simplement un bref indice au modèle, les chercheurs ont réussi à ordonner aux chiens robotiques de sauter de haut en bas lorsqu’on leur a dit « nous partons en pique-nique ». Dans un autre test, le chien robot a su se mettre à courir rapidement après que le promoteur lui ait dit « d’agir comme si le sol était très chaud ». Dans l’exemple peut-être le plus drôle, le chien a même lentement fait marche arrière après qu’on lui ait dit d’aller loin d’un écureuil. Beaucoup de vrais propriétaires de chiens mendieraient pour ce niveau d’obéissance.

« SayTap introduit les modèles de contact du pied souhaités en tant que nouvelle interface entre le langage naturel et le contrôleur de bas niveau », ont écrit les chercheurs dans un récent article de blog. « Cette nouvelle interface est simple et flexible. De plus, elle permet à un robot de suivre à la fois des instructions directes et des commandes qui n’indiquent pas explicitement comment le robot doit réagir. »

Les chercheurs impliqués n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

Bien que la plupart du grand public en soit venu à associer les grands modèles linguistiques à leur capacité à démarrer prose d’un livre ou images originales bizarres en quelques secondes, la recherche StayTap met en évidence le pouvoir que ces systèmes peuvent avoir pour convertir un langage humain complexe en invites compréhensibles par les machines. Les chercheurs décrivent StayTap comme un contrôleur « qui peut être transféré sur du matériel robot réel », mais il n’est pas difficile d’imaginer comment des progrès similaires pourraient un jour permettre aux humains de réellement intéresser les robots avancés en leur parlant simplement comme un autre être humain.