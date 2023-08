Google DeepMind a lancé un outil de filigrane pour les images générées par l’IA

Au cours de l’année écoulée, l’énorme popularité des modèles d’IA générative a également entraîné la prolifération de deepfakes, de pornographie non consensuelle et de violations de droits d’auteur générés par l’IA. Le filigrane – une technique qui consiste à masquer un signal dans un morceau de texte ou une image pour l’identifier comme généré par l’IA – est devenu l’une des idées les plus populaires proposées pour lutter contre de tels préjudices.

En juillet, la Maison Blanche annoncé il avait obtenu des engagements volontaires de la part de grandes sociétés d’IA telles que OpenAI, Google et Meta pour développer des outils de filigrane dans le but de lutter contre la désinformation et l’utilisation abusive du contenu généré par l’IA.

Lors de la conférence annuelle I/O de Google en mai, le PDG Sundar Pichai a déclaré que l’entreprise construisait ses modèles pour inclure filigrane et autres techniques dès le départ. Google DeepMind est désormais la première entreprise Big Tech à lancer publiquement un tel outil.

Traditionnellement, les images étaient filigranées en ajoutant une superposition visible ou en ajoutant des informations dans leurs métadonnées. Mais cette méthode est « fragile » et le filigrane peut être perdu lorsque les images sont recadrées, redimensionnées ou modifiées, explique Pushmeet Kohli, vice-président de la recherche chez Google DeepMind.

SynthID est créé à l’aide de deux réseaux de neurones. On prend l’image originale et on produit une autre image qui lui semble presque identique, mais avec quelques pixels subtilement modifiés. Cela crée un motif intégré invisible à l’œil humain. Le deuxième réseau neuronal peut repérer le motif et indiquera aux utilisateurs s’il détecte un filigrane, soupçonne que l’image comporte un filigrane ou constate qu’elle n’a pas de filigrane. Kohli a déclaré que SynthID est conçu de manière à ce que le filigrane puisse toujours être détecté même si l’image est capturée ou modifiée, par exemple en la faisant pivoter ou en la redimensionnant.

Google DeepMind n’est pas le seul à travailler sur ce type de méthodes de tatouage, explique Ben Zhao, professeur à l’Université de Chicago, qui a travaillé sur des systèmes permettant d’empêcher que les images d’artistes ne soient récupérées par les systèmes d’IA. Techniques similaires existe déjàt et sont utilisé dans le générateur d’images IA open source Stable Diffusion. Meta a également mené des recherches sur les filigranes, bien qu’il n’ait pas encore lancé d’outils publics de filigrane.

Kohli affirme que le filigrane de Google DeepMind est plus résistant à la falsification que les tentatives précédentes de création de filigranes pour les images, bien qu’il ne soit pas encore parfaitement immunisé.

Mais Zhao est sceptique. « Il existe peu ou pas de filigranes qui se sont révélés robustes au fil du temps », dit-il. Les premiers travaux sur les filigranes pour le texte ont montré qu’ils se brisent facilement, généralement en quelques mois.