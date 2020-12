Google a subi une panne mondiale lundi qui a affecté ses services tels que Gmail, Drive, YouTube et plus pendant environ 45 minutes. La société, bien que résolu le problème en moins d’une heure, plusieurs utilisateurs ne savent toujours pas exactement ce qui a causé la panne. Maintenant, Google a expliqué que l’erreur de lundi était causée par un « problème de quota de stockage interne » qui gère l’authentification. Pour faire simple, le système interne qui gère le stockage des données pour chaque service Google afin de fonctionner correctement, n’a pas fonctionné comme prévu.

Le système n’a pas pu gérer les services Google tels que Gmail, YouTube, Drive, etc., car la limite de stockage était dépassée et le système n’a pas réussi à distribuer les données, ce qui a entraîné le blocage des services. Google indique dans sa déclaration que l’erreur s’est produite dans la soirée, car les services exigeant que les utilisateurs se connectent ont connu des taux d’erreur élevés pendant cette période. « Aujourd’hui, à 3 h 47, heure du Pacifique, Google a connu une panne du système d’authentification pendant environ 45 minutes en raison d’un problème de quota de stockage interne … Le problème du système d’authentification a été résolu à 4 h 32, heure du Pacifique. Tous les services sont maintenant restaurés. Nous nous excusons. à toutes les personnes concernées, et nous procéderons à un examen de suivi approfondi pour nous assurer que ce problème ne puisse plus se reproduire à l’avenir », a expliqué le géant du logiciel dans le communiqué.

Pour rappel, des plates-formes telles que Google Contacts, Docs, Drive, Gmail, YouTube, etc. ont cessé de fonctionner pendant un certain temps lundi, et les utilisateurs ne pouvaient voir qu’un texte indiquant « quelque chose s’est mal passé ». Les utilisateurs se sont également plaints de ne pas pouvoir utiliser ses services sur les ordinateurs de bureau et les appareils Android et iOS. Bien que certains utilisateurs aient suggéré des solutions de contournement avec le mode incognito, beaucoup ont été largement impactés pendant près d’une heure. Et comme prévu, plusieurs utilisateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre de la panne mondiale. Notamment, YouTube avait fait face à une panne majeure pendant quelques heures au début du mois dernier.