Google critiqué pour un résultat de recherche “antisémite grotesque” — RT World News

Google a été condamné par un organisme américain de surveillance de l’antisémitisme pour avoir amené les utilisateurs à une entrée de dictionnaire décrivant “Juif” comme verbe signifiant “négocier avec quelqu’un d’une manière avare ou mesquine.”

Les utilisateurs recherchant le mot mardi ont vu l’entrée offensante du dictionnaire, avec l’entrée plus traditionnelle pour le mot – un nom décrivant “un membre du peuple et de la communauté culturelle dont la religion traditionnelle est le judaïsme et qui retrace ses origines à travers le peuple hébreu d’Israël jusqu’à Abraham” – montré plus bas.

Une note au-dessus de la définition soulignait le fait qu’elle était considérée “attaque.”

StopAntisemitism.org, un groupe de surveillance américain qui accuse régulièrement les éditeurs, les politiciens et les sites Web de promouvoir le racisme anti-juif, a déclaré à Google que l’affichage d’un tel “trope antisémite grotesque” est “inacceptable.”

“Je ne pouvais pas y croire, alors j’ai cherché sur Google moi-même”, a tweeté le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Elad Strohmayer.

Google n’avait pas encore abordé la polémique mardi soir. Cependant, le géant de la technologie lui-même n’était probablement pas responsable de la définition. Le site Web de Google explique qu’il “ne crée, n’écrit ni ne modifie de définitions”, qui sont tirés de “des experts tiers qui compilent des dictionnaires.”

“Nos partenaires qualifient ces termes de vulgaires, désobligeants ou autrement offensants pour fournir un contexte approprié à leur sujet”, le site Web a continué. “Nous n’affichons une définition offensante par défaut que lorsque c’est le sens principal du terme.”

La définition offensive n’apparaissait pas dès mardi soir, remplacée par l’entrée traditionnelle.