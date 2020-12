Google est vivement critiqué pour le départ de son cofondateur très respecté de la division de l’intelligence artificielle éthique (IA), au milieu d’une dispute sur la publication d’un article qu’elle avait soumis à une conférence.

Plus de 1 500 employés de Google et 2 000 universitaires, militants et experts du secteur se sont déclarés préoccupés par le départ de Timnit Gebru mercredi.

Elle faisait partie des femmes noires les plus en vue dans les échelons supérieurs d’une entreprise de technologie et était connue pour son travail sur les préjugés inhérents à l’IA.

Timnit Gebru a rejoint Google en 2018 et a quitté l’entreprise mercredi au milieu d’une dispute

Google sait qu’elle leur a soumis un article avec un temps insuffisant pour l’examen, puis a démissionné

«Le Dr Gebru est l’une des rares personnes à exercer une pression de l’intérieur contre l’incursion contraire à l’éthique et non démocratique de technologies puissantes et biaisées dans notre vie quotidienne», ont écrit les organisateurs d’une pétition en sa faveur, publiée sur Medium.

«C’est un service public, et son importance ne peut être surestimée.

«Les représailles de Google contre le Dr Gebru et sa décision de faire taire ce travail nous concernent tous.

Le différend est survenu lorsque Gebru a soumis un article pour publication sur les dangers des grands modèles linguistiques – une tendance croissante dans l’IA, car les progrès technologiques signifient que des recettes, de la poésie et même des articles de presse peuvent être rédigés par l’IA.

Le document était destiné à la Conférence sur l’équité, la responsabilité et la transparence, qui se tiendra en ligne en mars.

Elle a déclaré à CNN qu’il n’y avait rien d’inhabituel dans la façon dont elle avait soumis le document, mais le responsable de l’intelligence artificielle de Google, Jeff Dean, a déclaré dans un e-mail à tout le personnel qu’elle n’avait pas accordé les deux semaines requises pour l’examen.

« Malheureusement, ce document n’a été partagé qu’avec un préavis d’un jour avant sa date limite – nous avons besoin de deux semaines pour ce type d’examen – puis au lieu d’attendre les commentaires des examinateurs, il a été approuvé pour soumission et soumis », a écrit Dean dans son courrier électronique. .

Gebru a été irrité par la décision de bloquer ses recherches et a évoqué un e-mail envoyé à Brain Women and Allies, une liste de diffusion pour les chercheurs de l’équipe d’intelligence artificielle de la société connue sous le nom de Google Brain.

Gebru a décrit son traitement chez Google comme déshumanisant.

Timnit Gebru était l’une des rares femmes noires âgées opérant aux plus hauts niveaux d’une entreprise de technologie

Jeff Dean, responsable de Google AI, a déclaré que Gebru avait soumis son article trop tard pour examen

«Avez-vous déjà entendu dire que quelqu’un recevait un« feedback »sur un papier via un document privilégié et confidentiel aux RH? Cela vous semble-t-il une procédure standard ou cela arrive-t-il simplement à des gens comme moi qui sont constamment déshumanisés?

Gebru a raconté son expérience la plus récente dans l’e-mail pour illustrer pourquoi elle avait renoncé à défendre la diversité au sein de Google.

‘[S]top rédiger vos documents parce que cela ne fait aucune différence », a-t-elle écrit.

‘[Y]notre vie empire quand vous commencez à plaider pour des personnes sous-représentées, vous commencez à mettre les autres dirigeants en colère lorsqu’ils ne veulent pas vous donner de bonnes notes pendant l’étalonnage.

Avec l’escalade de la dispute, Dean a déclaré que Gebru avait répondu à son retrait de son papier avec des demandes qui devaient être satisfaites si elle devait rester chez Google.

« Timnit a écrit que si nous ne répondions pas à ces demandes, elle quitterait Google et travaillerait à une date de fin », a écrit Dean.

«Nous acceptons et respectons sa décision de démissionner de Google», a écrit Dean.

Il a également expliqué certains des processus de recherche et d’examen de l’entreprise et a déclaré qu’il s’entretiendrait avec les équipes de recherche de Google, y compris celles de l’équipe d’IA éthique, « afin qu’elles sachent que nous soutenons fermement ces importants flux de recherche ».

Gebru a déclaré à CNN Business que ses conditions incluaient la transparence sur la manière dont le document avait été ordonné d’être retiré, ainsi que des réunions avec Dean et un autre responsable de l’IA chez Google pour parler du traitement des chercheurs.

Deux jours avant d’annoncer son licenciement, Gebru avait sollicité des conseils concernant les protections de type lanceur d’alerte pour les chercheurs en éthique de l’IA, en tweetant: « Avec le degré de censure et d’intimidation qui sévit contre des personnes appartenant à des groupes spécifiques, comment quelqu’un fait-il confiance à une recherche réelle dans ce domaine? zone peut avoir lieu?

Elle a dit qu’elle avait été licenciée: Google insiste pour qu’elle démissionne.

Gebru était furieux de la gestion de l’incident.

«Tu sais que quand ils ont fait ça, mon manager ne savait même pas? elle a tweeté.

« Il a appris de moi après que je l’ai découvert grâce à mon rapport direct. Et ils sont comme oh oui, nous avons accepté sa démission.

« C’est un réalisateur avec ~ 300ppl sous ses ordres et ils se sont assurés qu’il ne le savait pas car ils savaient qu’il ne le soutiendrait pas. »

Gebru, 37 ans, est né et a grandi en Éthiopie. En 2018, alors qu’elle était chercheuse à l’Université de Stanford, elle a contribué à la rédaction d’un article largement considéré comme un tournant dans les efforts visant à identifier et éliminer les préjugés dans l’intelligence artificielle.

Elle a rejoint Google plus tard cette année-là et a aidé à constituer l’équipe d’IA éthique.

Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, la société mère de Google, a comparé l’avènement de l’intelligence artificielle à celui de l’électricité ou du feu, et a déclaré qu’il était essentiel pour l’avenir de l’entreprise et de l’informatique.

Plus tôt cette année, Pichai a appelé à une plus grande réglementation et à une gestion responsable de l’intelligence artificielle, affirmant que la société doit équilibrer les dommages potentiels avec de nouvelles opportunités.

Le départ de Gebru de Google a été accueilli par une colère généralisée parmi les initiés de la Silicon Valley.

Le Dr Alex Hanna, membre de l’équipe d’IA éthique, a déclaré: « Timnit s’est battu bec et ongles pour me faire embaucher en tant que spécialiste des sciences sociales au sein de Google Research, le premier sur l’échelle de recherche. Elle s’est battue aussi fort pour recruter deux autres spécialistes des sciences sociales.

«L’appeler inconvenante de manager est le comble du manque de respect.

Madeleine Elish, chercheuse senior chez Google, a fait l’éloge de Genru.

«Être un leader inspirant, un manager extraordinaire et un érudit brillant est rare. @timnitgebru est les trois.

«Au cours du processus de mon embauche, Timnit a fourni un soutien incroyable pour faire de moi, anthropologue, lisible et légitime. Je suis reconnaissant. Je vais le payer en avant.

William Fitzgerald, un ancien PR chez Google, a contesté l’affirmation de Dean selon laquelle tous les documents avaient été soumis avec deux semaines de réserve pour examen.

«C’est un tel mensonge», dit-il.

«Cela faisait partie de mon travail au sein de l’équipe des relations publiques de Google de réviser ces documents. En règle générale, nous en avons eu tellement que nous ne les avons pas examinés à temps ou un chercheur publiait simplement et nous ne le saurions qu’après.

«Nous n’avons JAMAIS puni les gens pour ne pas avoir fait le bon processus.