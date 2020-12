La société américaine Google s’est plainte du fait que les nouvelles lois européennes proposées visant à freiner la domination des géants de la technologie ne ciblent qu’une «poignée d’entreprises», y compris le moteur de recherche. La façon dont l’Europe la voit, c’est le point.

«Nous étudierons attentivement les propositions faites par la Commission européenne au cours des prochains jours. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait qu’ils semblent cibler spécifiquement une poignée d’entreprises ». La chef des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, Karen Bhatia, a déclaré mardi dans un communiqué.

Les propositions qui troublent Google ont été dévoilées mardi par la Commission européenne. Deux lois, l’une concernant le contenu et l’autre le comportement du marché, pourraient réduire considérablement le pouvoir de Google et d’autres géants de la Silicon Valley tels qu’Amazon, Netflix, Apple, Facebook, etc.

C’est un monde. Alors #DigitalServiceAct & #DigitalMarketsAct créera des services sûrs et fiables tout en protégeant la liberté d’expression. Donnez de nouvelles choses à faire et à ne pas faire aux gardiens de la partie numérique de notre monde – pour assurer une utilisation équitable des données, l’interopérabilité et aucune préférence personnelle. – Margrethe Vestager (@vestager) 15 décembre 2020

La première loi, la loi sur les services numériques (DSA), exigerait que les entreprises technologiques comptant plus de 45 millions d’utilisateurs de l’UE signalent et suppriment les contenus illégaux, révèlent comment leurs algorithmes suppriment et améliorent le contenu, subissent des audits indépendants et permettent aux chercheurs d’accéder à « données clé » pour leurs plates-formes. Sinon, ces entreprises pourraient se voir infliger une amende pouvant atteindre six pour cent de leurs revenus annuels.

Dans le cas de Google, 6% des revenus annuels s’élèveraient à près de 10 milliards de dollars.

La deuxième loi, le Digital Markets Act (DMA), est similaire à la législation antitrust qui a été étudiée par les législateurs des deux côtés de l’allée aux États-Unis, en tant que solution potentielle à la domination des titans de la technologie sur la sphère en ligne. La DMA désignerait les entreprises technologiques les plus influentes et les plus enracinées sur le plan économique comme des «gardiens» et les soumettrait à une foule de nouvelles exigences.

Aussi sur rt.com Le Royaume-Uni met en garde Facebook, Twitter et d’autres plateformes sociales pour mieux protéger les utilisateurs contre les contenus préjudiciables ou s’exposer à d’énormes amendes

Celles-ci «Gardiens» seraient obligés de permettre aux concurrents d’utiliser leurs plates-formes et de permettre à leurs clients commerciaux d’accéder à d’autres données stockées par les entreprises technologiques. Il serait interdit à des entreprises comme Google d’améliorer plus favorablement leurs propres produits et services dans les classements de recherche, à empêcher les clients de se connecter à des entreprises en dehors de leurs plates-formes et à autoriser les utilisateurs à désinstaller tout logiciel ou application préinstallé.

La Commission européenne pourra également modifier ultérieurement la définition de « portier », et viens avec « remèdes » pour ceux qui enfreignent les règles proposées. À l’heure actuelle, la DMA autorise la Commission à infliger à ces entreprises une amende pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaires mondial pour violations – 16 milliards de dollars, dans le cas de Google.

En outre, des violations répétées pourraient être plus sévères «Remèdes structurels», peut-être même jusqu’à ce que les entreprises soient contraintes de vendre tout ou partie de leurs activités.

Aussi sur rt.com Twitter condamné à une amende de 450000 € en vertu des règles de l’UE en matière de confidentialité des données lors d’une première mondiale

Les deux lois ne seront pas encore approuvées avant un certain temps, et les 27 membres de l’UE pourraient avoir du mal à s’entendre sur leur forme actuelle. L’Irlande, par exemple, abrite le siège européen d’Apple, Facebook et Google, et n’a apparemment pas voulu punir ces entreprises. Les régulateurs n’ont infligé que cette semaine la première sanction de l’UE liée au RGPD, infligeant à Twitter une amende de 450000 € (547000 USD) pour ne pas avoir fourni de rapport opportun sur une violation de données qui a rendu publics certains tweets privés. Les autorités irlandaises voulaient initialement infliger une amende plus légère, mais ont cédé suite aux arguments de leurs homologues allemands, autrichiens et italiens.

L’industrie de la technologie est également certaine de faire pression contre les nouvelles lois, Google prévoyant de changer son «Alliés» dans le milieu universitaire contre la législation, et inviter les législateurs américains à défendre leur cause en Europe.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!