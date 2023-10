Google corrige plus de 75 bugs dans la mise à jour Android 14

Android 14 est arrivé sur les téléphones et appareils Pixel toujours pris en charge. Vous avez probablement déjà récupéré la mise à jour, car vous possédez un appareil Pixel et les mises à jour représentent une part importante de la propriété. Nous avons présenté toutes les nouvelles fonctionnalités dans un article séparé, mais nous voulions souligner que la version stable d’Android 14 se révèle également être un énorme correcteur de bugs.

Google posté sur son forum de la communauté Pixel aujourd’hui pour partager les détails de la correction des bogues, répertoriant au moins 75 éléments qu’ils ont améliorés ou abordés pour rendre Android 14 stable dans cette version la plus récente. Il s’agit d’une liste sauvage de correctifs qui se situent au niveau des autres versions trimestrielles.

Dans cette grande mise à jour d’Android 14, Google a amélioré la biométrie (comme le déverrouillage du visage), la stabilité Bluetooth, les performances de l’appareil photo, toutes sortes d’eSIM/SIM/ et d’autres éléments de téléphonie, et plus d’une douzaine dans l’interface utilisateur. Mon préféré est probablement celui-ci : « Correction des secousses et de la réactivité tactile dans certaines conditions. » Nous adorons les correctifs indésirables.

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous avec une clé en bas pour vous indiquer à quel appareil est destiné chaque correctif.

Corrections de bugs et améliorations d’Android 14

applications

Améliorations générales pour la stabilité ou les performances avec certaines applications système

l’audio

Correction d’un problème provoquant occasionnellement des plantages audio *[1]

Batterie en charge

Correction d’un problème provoquant le redémarrage de l’appareil dans certaines conditions *[2]

Améliorations générales pour la charge et l’utilisation de la batterie

Biométrie

Améliorations supplémentaires pour la stabilité du déverrouillage du visage dans certaines conditions *[3]

Correction d’un problème empêchant fréquemment l’accès à Face Unlock dans les paramètres *[4]

Améliorations générales pour la reconnaissance des empreintes digitales et la réponse dans certaines conditions *[5]

Bluetooth

Correction d’un problème empêchant Bluetooth de fonctionner dans certaines conditions

Correction d’un problème provoquant occasionnellement le redémarrage de l’appareil lorsqu’il est associé au clavier *[5]

Correction d’un problème provoquant la déconnexion de certains appareils Bluetooth dans certaines conditions *[6]

Correction d’un problème empêchant le son de la musique d’être fluide lors de la lecture sur certains appareils ou accessoires Bluetooth *[2]

Correction d’un problème empêchant occasionnellement la lecture audio sur certains écouteurs *[6]

Correction d’un problème empêchant occasionnellement la connexion avec certains appareils ou accessoires Bluetooth *[7]

Correction d’un problème empêchant l’icône Bluetooth de s’afficher comme étant connectée sur la Pixel Watch

Améliorations générales pour le chargement et l’utilisation de la batterie lorsque Bluetooth est activé *[8]

Caméra

Correction d’un problème qui entraînait parfois un lancement retardé de la caméra avec Quick Tap

Améliorations générales de la stabilité de la caméra dans certaines conditions *[9]

Connectivité

Correction d’un problème empêchant l’activation du partage de connexion Bluetooth *[6]

Améliorations générales pour la connectivité réseau *[10]

Affichage et graphiques

Correction d’un problème qui faisait que les surbrillances tactiles paraissaient pâles dans certaines applications *[6]

Correction d’un problème provoquant parfois le blocage de l’affichage dans certaines applications *[3]

Correction d’un problème empêchant l’affichage de se réveiller *[1]

Correction d’un artefact de l’interface utilisateur lors de l’aperçu de la caméra dans certaines conditions *[14]

Améliorations générales de la stabilité de l’affichage *[1]

Cadre

Correction d’un problème empêchant parfois la sauvegarde de l’appareil de se terminer

Améliorations générales pour minimiser l’impact sur la batterie des applications en arrière-plan dans certaines conditions

Médias

Correction d’un problème provoquant des erreurs de lecture vidéo *[10]

Correction d’un problème empêchant le bouton de volume de fonctionner *[5]

Améliorations générales de la stabilité des médias

NFC

Correction d’un problème empêchant la clé de voiture numérique de ne pas fonctionner correctement dans certaines conditions *[16]

Capteurs

Correction d’un problème empêchant parfois l’écran de verrouillage de répondre

Correction d’un problème empêchant occasionnellement le déclenchement du NFC *[6]

Système

Correction d’un problème provoquant le crash de certaines applications lors de la rotation de l’appareil *[11]

Correction d’un problème empêchant certaines applications de répondre

Correction d’un problème provoquant le redémarrage autonome de l’appareil *[3]

Améliorations générales pour la stabilité et les performances du système dans certaines conditions

Améliorations générales pour la stabilité du système lors de la configuration de l’appareil

Téléphonie

Correction d’un problème provoquant parfois la sonnerie d’appels même lorsque le mode Ne pas déranger est activé

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître le numéro de téléphone comme inconnu sur la page À propos du téléphone.

Correction d’un problème empêchant occasionnellement l’activation de l’eSIM dans certaines conditions *[10]

Correction d’un problème empêchant parfois le transfert des appels WiFi vers VoLTE de fonctionner correctement *[10]

Correction d’un problème désactivant occasionnellement la possibilité de déconnecter un appel

Correction d’un problème survenant occasionnellement après l’insertion d’une carte SIM

Correction du problème où les appels ne sont pas correctement enregistrés dans l’historique des appels dans certaines conditions

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Touche

Correction d’un problème provoquant parfois l’ouverture d’applications lors du déverrouillage du téléphone avec une empreinte digitale *[3]

Interface utilisateur

Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition d’une barre noire sur l’écran de verrouillage après une interaction avec l’application Google Home *[12]

Correction d’un problème qui faisait parfois que le thème de couleur ne correspondait pas au fond d’écran sélectionné.

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître les icônes de l’écran d’accueil invisibles

Correction d’un problème provoquant occasionnellement un affichage étiré du lecteur multimédia par intermittence *[13]

Correction d’un problème entraînant parfois un dysfonctionnement de la feuille de partage

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage d’une icône de réseau mobile incorrecte

Correction d’un problème provoquant parfois la fermeture du clavier lors de réponses rapides aux messages de notification

Correction d’un problème qui faisait parfois que l’écran de mise à jour du logiciel ne correspondait pas au thème sombre

Correction d’un problème provoquant parfois la disparition du fond d’écran *[13]

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors de la tentative de positionnement des icônes d’application sur l’écran d’accueil

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors de l’utilisation de Capturer davantage pour faire défiler les captures d’écran

Correction d’un problème qui empêchait parfois les bulles d’afficher le contenu de la conversation

Correction d’un problème provoquant parfois un mauvais alignement de la barre d’état

Correction d’un problème provoquant parfois la disparition des applications suggérées sur l’écran externe *[13]

Correction d’un problème provoquant parfois un affichage incorrect de l’icône d’empreinte digitale

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’icône de l’application de messages d’apparaître sur l’affichage permanent *[13]

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors du multitâche entre les applications de profil professionnel et personnel *[11]

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors de la tentative d’ouverture de l’horloge via la barre d’état

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors de l’utilisation de la navigation par boutons

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors du placement de widgets sur l’écran d’accueil dans différentes tailles de grille

Correction d’un problème survenant occasionnellement lors de l’utilisation des contrôles de périphérique

Correction d’un problème avec les mises en page et les animations lors des transitions dans certaines conditions

Correction d’un problème avec les notifications apparaissant dans le désordre

Correction d’un problème avec les notifications n’apparaissant pas pour le profil professionnel dans certaines conditions

Correction d’un problème avec la nuance de notification affichant le thème de couleur incorrect

Correction des secousses et de la réactivité tactile dans certaines conditions

Correctif pour améliorer la latence du balayage vers l’accueil dans certaines conditions

Correction d’un problème de transition entre l’affichage permanent et l’écran de verrouillage *[13]

Correction d’un problème de texte où l’appareil est identifié comme un téléphone par rapport à une tablette *[12]

Correction d’un problème lors du basculement rapide entre les applications dans certaines conditions *[15]

Correction d’un problème qui empêchait parfois la sélection de texte de fonctionner correctement dans la présentation d’ensemble.

Améliorations générales des performances et de la stabilité de certaines transitions et animations de l’interface utilisateur

Wifi

Correction d’un problème survenant occasionnellement lorsqu’un mot de passe WiFi incorrect est saisi

—————————————————————

Applicabilité de l’appareil

*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold

*[2] Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold

*[3] Pixel 7, Pixel 7 Pro

*[4] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold

*[5] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

*[6] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro

*[7] Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G)

*[8] Pixel 7a

*[9] Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro

*[10] Pixel 6, Pixel 6 Pro

*[11] Pixel Fold, tablette Pixel

*[12] Tablette Pixel

*[13] Pliage de pixels

*[14] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Fold

*[15] Pixel 7a, Pixel Fold, tablette Pixel

*[16] Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel Fold