Google conteste les appels d’OpenAI au tsar de l’IA du gouvernement

Google et OpenAI, deux leaders américains de l’intelligence artificielle, ont des idées opposées sur la manière dont la technologie devrait être réglementée par le gouvernement, révèle un nouveau dossier.

Google a soumis lundi un commentaire en réponse à la demande de l’Administration nationale des télécommunications et de l’information sur la manière d’envisager la responsabilité de l’IA à une époque où la technologie progresse rapidement, Le Washington Post d’abord signalé. Google est l’un des principaux développeurs d’IA générative avec son chatbot Bard, aux côtés de Microsoft -soutenu OpenAI avec son bot ChatGPT.

Alors que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a vanté l’idée d’une nouvelle agence gouvernementale axée sur l’IA pour faire face à ses complexités et autoriser la technologie, Google dans son dossier a déclaré qu’il préférait une « approche multicouche et multipartite de la gouvernance de l’IA ».

« Au niveau national, nous soutenons une approche en étoile – avec une agence centrale comme le National Institute of Standards and Technology (NIST) informant les régulateurs sectoriels supervisant la mise en œuvre de l’IA – plutôt qu’un » Département de l’IA « », a écrit Google. dans son dossier. « L’IA présentera des problèmes uniques dans les services financiers, les soins de santé et d’autres secteurs réglementés et des domaines qui bénéficieront de l’expertise des régulateurs ayant une expérience dans ces secteurs – ce qui fonctionne mieux qu’une nouvelle agence de réglementation promulguant et mettant en œuvre des règles en amont qui ne sont pas adaptable aux divers contextes dans lesquels l’IA est déployée. »

D’autres dans l’espace de l’IA, y compris des chercheurs, ont exprimé des opinions similaires, affirmant que la réglementation gouvernementale de l’IA pourrait être un meilleur moyen de protéger les communautés marginalisées – malgré l’argument d’OpenAI selon lequel la technologie progresse trop rapidement pour une telle approche.

« Le problème que je vois avec le modèle de réglementation » FDA pour l’IA « est qu’il postule que l’IA doit être réglementée séparément des autres choses », Emily M. Bender, professeure et directrice du laboratoire de linguistique computationnelle de l’Université de Washington, posté sur Twitter. « Je suis tout à fait d’accord sur le fait que les soi-disant systèmes » d’IA « ne devraient pas être déployés sans une sorte de processus de certification au préalable. Mais ce processus devrait dépendre de la raison d’être du système… Les agences de réglementation existantes devraient conserver leur compétence. Et l’affirmer . »

Cela contraste avec la préférence d’OpenAI et de Microsoft pour un modèle de réglementation plus centralisé. Le président de Microsoft, Brad Smith, a a dit il soutient une nouvelle agence gouvernementale pour réglementer l’IA, et les fondateurs d’OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman et Ilya Sutskever, ont publiquement exprimé leur vision d’une réglementation de l’IA similaire à celle de l’énergie nucléaire, dans le cadre d’un organisme mondial de réglementation de l’IA semblable à l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Les dirigeants d’OpenAI ont écrit dans un article de blog que « tout effort dépassant un certain seuil de capacité (ou de ressources comme le calcul) devra être soumis à une autorité internationale qui peut inspecter les systèmes, exiger des audits, tester la conformité aux normes de sécurité [and] imposer des restrictions sur les degrés de déploiement et les niveaux de sécurité. »

Dans un entretien avec le Post, le président des affaires mondiales de Google, Kent Walker, a déclaré qu’il n’était « pas opposé » à l’idée d’un nouveau régulateur pour superviser l’octroi de licences pour les grands modèles linguistiques, mais a déclaré que le gouvernement devrait examiner « de manière plus holistique » la technologie. Et le NIST, a-t-il dit, est déjà bien placé pour prendre les devants.

Les points de vue apparemment opposés de Google et de Microsoft sur la réglementation indiquent un débat croissant dans l’espace de l’IA, qui va bien au-delà du degré de réglementation de la technologie et du fonctionnement de la logistique organisationnelle.

« Il y a cette question de savoir s’il devrait y avoir une nouvelle agence spécifiquement pour l’IA ou non? » Helen Toner, directrice du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown, a déclaré à CNBC, ajoutant : « Devez-vous gérer cela avec les autorités réglementaires existantes qui travaillent dans des secteurs spécifiques, ou devrait-il y avoir quelque chose de centralisé pour toutes sortes d’IA ? »

Microsoft a refusé de commenter et OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

