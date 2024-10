Google Contacts pour Android reçoit une nouvelle barre de défilement

Bien que Google Contacts soit par ailleurs un bon exemple d’application Material You moderne, mon seul problème de conception a été la barre de défilement en blocs. Ce problème a finalement été résolu dans le cadre d’une modification plus large de l’onglet principal Contacts.

Auparavant, la barre de défilement de l’onglet Contacts qui apparaissait lorsque vous parcouriez la liste était rectangulaire et relativement large (en fonction de la longueur de la page) avec une trace persistante au fur et à mesure que vous vous déplaciez dans la page. Datant des anciennes versions d’Android, il ne semblait pas à sa place avec la liste de contacts équivalente de l’application Téléphone, qui présentait un design plus fin et plus moderne.

Google Contacts utilise désormais une barre de défilement en forme de pilule dotée d’un thème Dynamic Color (comme celui du tiroir d’applications de Pixel Launcher) sans conteneur de pistes. Une différence intéressante par rapport à la version de l’application Téléphone est la façon dont la barre de défilement descend jusqu’en bas au lieu de se terminer juste au-dessus du FAB.

Ancien contre nouveau











Pendant ce temps, un autre changement apporté à Google Contact est la façon dont la première colonne de lettre a été supprimée et intégrée dans la liste principale. Étant donné que la séparation est désormais moins apparente, vous utilisez peut-être un peu plus la barre de défilement.

Il s’agit d’une conception plus en ligne et bord à bord, mais la plupart des entrées ne sont pas si longues pour vraiment en bénéficier. Cela dit, vous pourriez avoir des noms d’entreprise qui s’étendent.

Le menu à débordement a également été supprimé de la barre de recherche. Appuyez simplement longuement sur un contact pour « Sélectionner », tandis que « Sélectionner tout » est ensuite accessible.

Cette barre de défilement moderne et cet ajustement de la liste principale sont déployés sous forme de mise à jour côté serveur (Forcer l’arrêt à partir des informations sur l’application) avec version 4.42 de Google Contacts.