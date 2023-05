Google construit un boost d’IA dans Gmail, Docs, Slides, Sheets

Avec une fonction appelée Duet AI pour Google WorkspaceGoogle a commencé à intégrer une nouvelle technologie d’intelligence artificielle dans certains de ses outils les plus largement utilisés.

Avec Duet AI pour Gmail et Docs, vous pourrez laisser Google rédiger des e-mails ou des documents de traitement de texte en fonction de courtes invites de texte, a déclaré Google mercredi lors de son Conférence des développeurs Google I/O. Directeur général Sundar Pichai a fait la démonstration de la fonction « Aidez-moi à écrire » avec une réponse au message du service client d’une compagnie aérienne, d’abord avec une réponse laconique, puis une alternative plus détaillée conçue pour paraître plus sérieuse.

« Entrez simplement l’invite de ce que vous voulez dans un e-mail pour demander un remboursement complet, appuyez sur Créer et un brouillon complet apparaît. Il a commodément extrait les détails du vol de l’e-mail précédent », a déclaré Pichai lors de la conférence. « Dans ce cas, un e-mail plus élaboré pourrait augmenter les chances d’obtenir le remboursement. »

Les invites de texte construiront également une feuille de calcul dans Google Sheets – par exemple, le tableau d’un fournisseur de services pour animaux de compagnie pour suivre les clients et leurs chiens. Et pour pimenter les présentations, les diapositives Google pourront générer des images basées sur des invites de texte.

Les fonctionnalités illustrent ce qui est possible avec l’IA « générative » moderne, qui apporte un nouvel élément créatif à la technologie d’apprentissage automatique qui a été fortement développée au cours de la dernière décennie. L’IA générative, notamment ChatGPT d’OpenAI, a stimulé l’imagination des personnes qui l’utilisent de manière créative ou productive, pour écrire de la poésie, par exemple, ou programmer. L’IA générative a également fait peur aux administrateurs scolaires, qui s’attendent à une nouvelle ère de tricherie, et cela a fait craindre que les ordinateurs ne suppriment les emplois de couleur blanche, comme les conseillers fiscaux ou les assistants parajuridiques.

Les nouveaux outils de Google ne sont pas encore disponibles, mais Google a ouvert un Workspace Labs liste d’attente où vous pouvez vous inscrire. La société a augmenté le nombre de « testeurs de confiance » essayant les produits depuis qu’elle a commencé à en parler en mars.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, présente une fonctionnalité « Aidez-moi à écrire » alimentée par l’IA dans Gmail et Google Docs qui peut transformer une invite de texte comme « écrire une note de remerciement » ou « rédiger une description de poste de designer textile » en un brouillon de document . Google

« Nous avons été absolument époustouflés par les choses vraiment intéressantes et intelligentes ou créatives que les gens font avec cette fonctionnalité », a déclaré Aparna Pappu, directrice générale des outils de productivité Google Workspace, lors d’un briefing sur les fonctionnalités. Cela comprend la rédaction d’une demande d’emploi, de lettres de référence, d’essais et de notes de remerciement officielles après un entretien d’embauche.

L’étiquette « duo » montre comment les entreprises technologiques positionnent l’IA comme un assistant pour booster ce que vous faites, comme la correction automatique ou la vérification de la grammaire sur les stéroïdes. En effet, le rival de Google, Microsoft, appelle ses propres outils de productivité boostés par l’IA Copilote Microsoft 365. Comme Duet AI, Copilot est en test limité.

Google prévoit de laisser les gens lancer un peu les dés avec « Aidez-moi à écrire », a ajouté Pappu, avec une nouvelle version du bouton « J’ai de la chance » qui, pendant des années, a ajouté un peu d’aléatoire spontané au moteur de recherche de l’entreprise.

« Lorsque vous essayez cela, parfois vous recevez un haïku, parfois vous recevez un e-mail d’une voix de pirate », a-t-elle déclaré. « C’est juste un peu de plaisir. »