Google construit AR pour Everywhere From Maps

Alors qu’une grande partie du monde AR se tourne vers Apple et sa rumeur à venir Casque VR/AR, Google fait quelques pas de son côté. L’entreprise prévoit un partenariat de réalité mixte avec Samsung et Qualcommet a déjà expérimenté lunettes d’assistance et cabines de téléprésence holographiques. Maintenant, les derniers outils logiciels pour téléphones annoncés mercredi à E/S de Google La conférence des développeurs indique la poursuite d’un ensemble mondial d’expériences de réalité augmentée assistée par carte qui pourraient finir par arriver bien avant qu’une nouvelle paire de lunettes fabriquées par Google ne le fasse.

Les nouvelles initiatives de Google s’accompagnent d’un tas de partenariats déjà en cours. Les outils Geospatial Creator seront pris en charge dans Unity et Aéro d’Adobe. Un jeu Space Invaders basé sur la localisation de Taito cartographiera les rues et les bâtiments. Gap et Mattel créent un pop-up de vêtements Barbie en réalité augmentée qui se superpose dans les rues de la ville. Quintar, une entreprise qui a déjà intégré la RA dans l’application PGA Tour, a testé la navigation RA en direct sur les terrains de golf du East Lake Golf Club à Atlanta. Certains arts de la rue RA basés sur la localisation expérimentaux utilisant les nouveaux outils ont déjà été réalisés à Mexico, à Londres et à Los Angeles.

L’application créative Aero AR d’Adobe ajoute également des outils AR géolocalisés compatibles avec Google Maps. Adobe

Ces changements s’inscrivent dans la continuité de ce que Google avait prévu ces dernières années : Google a déjà commencé à mettre AR dans son application Maps, et a également annoncé de nouvelles fonctionnalités Maps immersives qui permettent d’accéder à des vues 3D de l’endroit où vous vous trouvez. Mais maintenant, ces capacités de cartes AR 3D se répandent également dans d’autres applications. Un nouvel ensemble d’outils créatifs, annoncé lors de la conférence des développeurs Google I/O, vise à permettre davantage d’expériences du monde réel mappées sur des emplacements ou des bâtiments spécifiques.

D’autres entreprises ont déjà créé des jeux et des applications AR spécifiques à l’emplacement dans le monde réel : pensez à Pokemon Go, mais pour des concerts, des sports, des jeux ou de l’art. Google a expérimenté un concert AR géolocalisé l’année dernière avec Gorillaz. Snapchat a eu expériences de concerts en direct, et développe davantage de jeux et de filtres basés sur la localisation. Le virtuel de Niantic Péridot en réalité augmentée et son social basé sur la carte Application feu de camp mélangent également des cartes et AR et le monde réel. Le jeu de Google pour créer plus d’expériences dans le monde réel est également lié à certains des espoirs que la RA suscite des efforts de vente au détail et de marketing, tout comme les récents mouvements de Snapchat. Mais les nouvelles initiatives de Google semblent inspirer davantage de créateurs créant ces applications, et peut-être relier davantage d’expériences dans un cadre commun… peut-être aussi pour les futurs casques AR.

Space Invaders obtient cette année un jeu AR basé sur la localisation utilisant les fonctionnalités de localisation de Google. Taito

Maps se transforme en 3D

Google rend également son expérience Maps plus immersive, en utilisant des rendus générés en 3D des principaux lieux pour donner aux gens une vue d’ensemble de leur itinéraire. Une partie de ce travail a commencé l’année dernière avec Immersive View – qui vit maintenant dans cinq villes – mais les dernières mises à jour se concentrent sur l’ajout de détails 3D à vos déplacements quotidiens.

Il utilise la vision par ordinateur et l’IA pour « fusionner des milliards de Street View et d’images aériennes », pour donner une « expérience multidimensionnelle » presque semblable à la réalité virtuelle de votre itinéraire, avec des informations sur les pistes cyclables, les trottoirs, les intersections et le stationnement. Vous pouvez également régler le curseur temporel pour voir à quoi ressemblera un itinéraire à différents moments de la journée, ainsi que des informations sur la qualité de l’air et les changements météorologiques. En utilisant l’IA et les données historiques sur les tendances de conduite, vous verrez également combien de voitures peuvent être sur la route à un moment donné, un peu comme une vue Sim City du monde réel.

Google ouvre cette technologie aux développeurs. Une API de vue aérienne, qui donne des vidéos à vol d’oiseau ou des points d’intérêt, peut être ajoutée aux applications. Par exemple, une application pourrait ajouter la possibilité de voir un bâtiment spécifique d’un point de vue aérien semblable à celui d’un drone. Les développeurs peuvent également ajouter des tuiles 3D photoréalistes via l’API Map Tiles pour ajouter des images 3D haute résolution de Google Earth dans leurs applications.

Les superpositions AR de Quintar sur les terrains de golf exploiteront également les données cartographiques de Google. Quintaire

Google promet que les parties 3D de sa plate-forme Maps et Google Earth peuvent être utilisées pour créer une RA basée sur la localisation dans d’autres applications, et que les applications pourraient finir par avoir une meilleure connaissance de la carte pour étendre la façon dont la RA s’affiche. Peut-être qu’à un moment donné, toutes ces expériences de réalité augmentée pourraient s’imbriquer dans une interface cartographique. Niantic expérimente déjà cela dans sa propre application de carte Campfire, et Snapchat fait quelque chose de similaire avec la découverte basée sur la carte.

Selon le co-fondateur de Quintar, Sankar Jayaram, qui s’est entretenu avec CNET, les nouvelles fonctionnalités pourraient permettre à n’importe qui de développer un moyen de naviguer avec AR dans sa propre application : un parc à thème, un concert, un festival, des événements sportifs ou un musée d’art en plein air. .

Une couche de cartes pour les futurs casques AR, peut-être ?

Les outils AR de Google fonctionnent sur Android et iOS, ce qui lui donne également la possibilité unique d’être multiplateforme. Alors que de plus en plus de futurs casques AR commencent à arriver – d’Apple, Google, Qualcomm et peut-être d’autres – ce type de couche de carte pourrait finir par être la pierre angulaire d’une sorte de nouvelle interface. À l’heure actuelle, il s’agit d’un autre mouvement incrémentiel de Google AR à ajouter à des années de progrès progressifs sur les téléphones, mais à mesure que de plus en plus d’expériences AR contextuelles commencent à apparaître, c’est peut-être aussi le début de l’AR se sentant plus comme une couche invisible, un peu comme Les animaux 3D de Google qui ont été dans la recherche Google, qu’une application en soi.

Une partie de la RA qui reste toujours en suspens : les gens l’utiliseront-ils réellement ? Les applications AR sur les téléphones peuvent souvent finir par être ignorées, bien que les filtres faciaux et les expériences contextuelles puissent parfois devenir virales également. Il est possible qu’Apple fasse un ensemble similaire de mouvements en utilisant ses outils RealityKit AR et ses propres capacités basées sur la localisation et basées sur Maps à WWDC, alors qu’il prépare un casque attendu pour la sortie de 2023. Et pour autant que nous sachions, tout comme l’iPhone, le casque d’Apple pourrait également fonctionner avec les outils AR de Google.