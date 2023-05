Google confirme Wear OS 4 ainsi que les nouvelles fonctionnalités de Gmail, de calendrier et de sauvegarde

Wear OS 3 de Google reçoit de nouvelles fonctionnalités de Google lui-même ainsi que des applications tierces et, plus tard cette année, une mise à jour majeure de Wear OS 4. Annoncé mercredi pendant E/S Google, le système d’exploitation de la montre bénéficiera de plus d’intégrations avec les services Google tels que Gmail, Calendar et Google Home. Beaucoup de ces améliorations, qui incluent des améliorations de la durée de vie de la batterie, arriveront sur les montres Wear OS 3 comme celles de Google. Montre Pixel et le Montre Samsung Galaxy série.

L’application Google Home mise à jour permettra de déverrouiller à distance votre porte et de vérifier les notifications de la sonnette Nest. Les mises à jour Watch OS de Gmail et Calendar ajouteront des réponses rapides aux e-mails ainsi qu’un accès aux horaires, aux RSVP d’événements et à la possibilité de mettre à jour l’état d’une tâche à partir d’une montre.

Un regard sur WhatsApp sur Wear OS. Google

Les applications tierces font également partie des annonces Wear OS de Google, le service de chat WhatsApp prévoyant de lancer sa première application de montre native sur le système d’exploitation. Application Wear OS de WhatsApp – actuellement en version bêta – prévoit d’inclure les SMS aux côtés des appels vocaux directement à partir d’une montre Wear OS. Google a également annoncé que Spotify et Peloton incluront des vignettes de montre dans leurs applications Wear OS, qui fourniront toutes deux un accès plus rapide aux listes de lecture musicales et aux détails de l’entraînement, respectivement.

Lorsque Wear OS 4 sera disponible plus tard cette année, Google indique que le logiciel apportera des améliorations de la durée de vie de la batterie, une expérience de synthèse vocale plus rapide et une prise en charge de la sauvegarde. Cette dernière fonctionnalité facilitera le transfert de données et de paramètres d’une ancienne montre vers une nouvelle, tout comme le processus de configuration actuel du téléphone Android de Google.

Les annonces de Wear OS interviennent alors que le discours d’ouverture d’E/S de Google met l’accent sur les annonces d’IA. Ceux-ci incluent le modèle de langage PaLM 2, une version alimentée par l’IA du moteur de recherche de Google et la sortie publique du chatbot Bard AI.

Regarde ça: Les ambitions de Google en matière d’IA seront probablement partout sur Google I/O 03:34