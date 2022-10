Google confirme que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont uniquement en 64 bits

Tous les appareils Android qui prennent en charge les applications 64 bits ont également pris en charge les anciennes applications 32 bits. Dans le Blog des développeurs AndroidGoogle confirme que Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les premiers téléphones Android à prendre en charge exclusivement les applications 64 bits.

Google explique qu’il y a quelques avantages à supprimer la prise en charge des applications 32 bits. Non seulement cela réduit l’utilisation de la RAM, mais cela améliore également les performances et la sécurité. Google s’attend à ce qu’au fil du temps, les appareils sans prise en charge des applications 32 bits soient de plus en plus courants. Google a fait le pas avec les Pixel 7 et 7 Pro car il pense que l’écosystème Android est prêt à faire la transition.

Google Pixel 7 Pro et Google Pixel 7

Selon Google, cette configuration est plus rapide car les applications 64 bits peuvent accéder à des instructions et à des ressources non disponibles pour les applications 32 bits. Il affirme également que les processeurs modernes peuvent fournir des performances jusqu’à 25 % plus rapides lorsque la prise en charge 32 bits est abandonnée. De plus, cette configuration peut libérer jusqu’à 150 Mo de RAM – qui est utilisée que les applications 32 bits soient en cours d’exécution ou non.

Les développeurs sont encouragés à commencer à tester les applications et les mises à jour pour les appareils 64 bits uniquement. Des outils de développement sont déjà disponibles pour tester les problèmes de compatibilité avec la nouvelle configuration.

Google nous rappelle que les appareils 32 bits uniquement continueront de servir Android Go, Android TV et Android Wear et que les ABI 32 bits devraient continuer à être pris en charge.

