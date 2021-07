Google confirme que les montres sont éligibles pour la mise à niveau vers Wear OS 3

D’accord, nous avons une certaine clarté, les amis. Google vient d’annoncer plus de détails concernant la mise à jour de Wear OS 3 pour les montres actuelles sur le marché, ainsi que celles à venir ici dans un proche avenir.

Google confirmé que les montres exécutant le Snapdragon Wear 4100 pourront être mises à niveau, ce qui signifie que les Mobvoi TicWatch Pro 3, TicWatch Pro 3 LTE et TicWatch E3. Ils ont également mentionné que la prochaine génération de montres Fossil qui sera lancée plus tard cette année aura la mise à niveau vers Wear OS 3 disponible. Ils doivent parler du Fossil Gen 6.

Comme pour toutes les montres plus anciennes, Google ne prévoit pas de proposer une mise à niveau vers Wear OS 3. Ils s’engagent à offrir de nouvelles expériences d’applications, comme le nouveau Gboard et Google Play qui ont été lancés récemment. Mais oui, si vous possédez une montre Snapdragon Wear 3100 ou Wear 2100, vous ne verrez pas de mise à jour.

Maintenant, en ce qui concerne l’arrivée de Wear OS 3, cela va prendre un certain temps. Lorsque Samsung et Google lanceront la plate-forme dans quelques semaines chez Unpacked, cela ne signifiera pas une mise à niveau immédiate pour le reste des montres que j’ai mentionnées ci-dessus. Google dit que la mise à jour Wear OS 3 n’arrivera qu’au second semestre 2022 pour ces autres horlogers. Veuillez relire cela.

De plus, la mise à jour est si importante qu’elle nécessitera une réinitialisation d’usine lors de son installation. Il s’agira également d’une mise à niveau facultative, car l’expérience est assez différente et pourrait avoir un impact sur les montres plus anciennes. Étant donné que cela ressemble à une entreprise énorme et à une grande décision qui nécessite plus d’informations à relayer, Google en partagera davantage avant la publication de cette mise à jour.

Pour récapituler, Google rendra effectivement la mise à jour Wear OS 3 disponible pour certaines montres (celles exécutant la Wear 4100), mais ce sera opt-in, nécessitera une réinitialisation d’usine de la montre, peut offrir une expérience impactée et a gagné pas être disponible pendant une année entière. Mince.