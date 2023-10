Google confirme que le calendrier de mise à jour du premier lundi de Pixel est terminé

Hier, lors de la révélation complète des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, entendre Google confirmer qu’il s’engageait effectivement sur 7 années complètes de mises à jour, y compris les mises à niveau du système d’exploitation Android, est toujours quelque chose sur lequel je ne suis pas sûr que nous ayons réfléchi. . Les mises à jour sur un téléphone jusqu’en 2030 sont une idée folle. S’ils avaient lancé la gamme Pixel avec une politique de mise à jour similaire, le lancement du Pixel 8 aurait signifié la fin des mises à jour sur le téléphone Pixel d’origine. C’est de combien d’années nous parlons ici. S’ils continuent de mettre à jour le Pixel 8 comme prévu, nous devrions voir des mises à jour jusqu’au lancement du Pixel 15. C’est fou.

En confirmant la portée complète des 7 ans, Google a précisé dans un article de blog sur la façon dont ils ont obtenu des engagements de la part de partenaires qui contribueront à cette situation, sur le fait qu’une structure de test appropriée est en place et sur le fait qu’ils souhaitent toujours les fournir de manière cohérente, à condition qu’ils soient de la plus haute qualité. Et nous savons tous que les mises à jour de Pixel au fil des années ont atterri sur nos téléphones et que Reddit se remplit immédiatement de plaintes concernant de nouveaux bugs, c’est donc un point important.

En ce qui concerne les mises à jour étant de « la plus haute qualité » et « les mieux testées », Google a également confirmé une autre pièce de ce puzzle dont nous parlons depuis au moins avril et que nous avons essayé de rappeler aux gens à plusieurs reprises : Google est terminé avec son calendrier de mise à jour du premier lundi pour les appareils Pixel. Voici la citation du billet de blog :

Nous avons également étudié la manière dont nous pouvons fournir de manière cohérente des mises à jour de la plus haute qualité et les mieux testées aux utilisateurs de Pixel. Dans le cadre de cet effort, nos mises à jour de sécurité, corrections de bogues et mises à jour de fonctionnalités ne seront pas déployées à un jour spécifique chaque mois. Au lieu de cela, nous déploierons les mises à jour dès qu’elles auront terminé les tests nécessaires pour garantir qu’elles améliorent l’expérience de tous les clients Pixel.

L’idée ici est qu’ils fourniront toujours des mises à jour mensuellement, ils ne veulent tout simplement pas que nous tous, nerds obsédés par la technologie, nous concentrions sur ce premier lundi de chaque mois comme jour où nous devrions nous attendre à une mise à jour ou que nous criions : « Google est encore en retard. ! »

Et encore une fois, les lecteurs de ce site savent que Google a supprimé son engagement sur le premier lundi du mois en avril de cette année et a fourni des mises à jour en dehors du premier lundi à plusieurs reprises. Bien qu’ils aient conservé le calendrier du premier lundi pour les bulletins de sécurité généraux d’Android, les mises à jour de Pixel n’ont pas suivi cela. Nous en avons parlé en juin et en septembre. Nous savons que les premiers lundis sont sortis et l’ont été.

Google reconnaît officiellement ce changement. Je sais que certains d’entre vous seront ennuyés, et je suis avec vous à un certain niveau – l’attente générale de ce premier lundi était agréable. Nous savions quand les mises à jour allaient arriver, nous pouvions les planifier et nous assurer que nous avions un nouveau pack de 6 prêts à l’emploi pendant ce foutu écran d’optimisation des applications.

Alors maintenant, nous devrions toujours nous attendre à des mises à jour mensuelles, nous ne savons tout simplement pas quel jour de la semaine ou dans quelle semaine elles seront là. Je pense que nous accepterons cela si cela signifie 7 ans de mises à jour, n’est-ce pas ?