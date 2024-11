Google confirme pourquoi les e-mails Gmail ont disparu depuis 3 ans

Google révèle pourquoi le courrier électronique disparaît pour certains utilisateurs de Gmail SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Certains messages disparaissent lorsqu’ils sont envoyés à toute personne utilisant Gmail comme plate-forme de messagerie. Pour tous ceux qui aiment lire les messages d’erreur, la raison est restée cachée à la vue de tous depuis le début. Pour tous les autres, un porte-parole de Google a confirmé la raison pour laquelle certains e-mails entrants disparaissent pour les utilisateurs de Gmail : l’algorithme pense qu’il s’agit de spam. Voici ce qui se passe.

La disparition de Gmail : un problème, ou une bénédiction, depuis de nombreuses années

La disparition constante d’e-mails sur plusieurs années est soit un problème, soit une bénédiction, probablement selon que vous êtes l’expéditeur ou le destinataire prévu. Il y a trois ans, une entreprise de solutions informatiques s’est plainte Sous-reddit Gmail que « Au cours des deux derniers mois, nous avons eu environ trois clients qui utilisent tous un domaine uk.com et dont tous les messages ont été soit bloqués par Google, soit marqués comme spam. » Plus récemment, en mai 2024, un utilisateur a posté sur le site officiel de Google Forums d’assistance Gmail que « l’envoi d’e-mails vers Gmail, ou d’e-mails hébergés par Google, est rejeté pour mauvaise réputation uniquement pour les e-mails provenant de domaines uk.com ». Un peu de temps passé à chercher sur Google révélera de nombreuses autres plaintes de ce type entre les deux. Cette semaine, j’ai reçu un e-mail d’un lecteur de PC Pro, un magazine dont je suis rédacteur en chef depuis 30 ans. Ce lecteur avait la même plainte, les e-mails provenant des domaines uk.com étant bloqués comme spam pour les utilisateurs de Gmail. « Après avoir effectué des recherches, il est clair qu’il s’agit d’un problème connu et malgré les tentatives de communication avec Gmail, rien », ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils envisageaient désormais de « trouver un domaine acceptable pour Gmail afin de pouvoir communiquer avec des amis et des contacts ». etc. en utilisant Gmail.

Avant de poursuivre la communication que j’ai eue avec Google à ce sujet, je dois aborder le problème du spam : la plupart des utilisateurs de Gmail adopteront volontiers un algorithme qui filtre les e-mails les plus susceptibles d’être considérés comme du spam. C’est une simple vérité, et même si tous ceux qui ont déjà consulté leur dossier indésirable le savent, il n’existe pas de filtre anti-spam parfait. Les protections anti-spam mises en place pour Gmail seront toujours sur la corde raide entre l’arrêt d’une quantité suffisante de spam, un canal de distribution majeur pour les acteurs malveillants, et l’arrêt d’une trop grande quantité d’e-mails authentiques. Dans l’ensemble, je dois dire que je pense que Google fait un excellent travail en ce qui concerne Gmail.

Bloquer le spam pour protéger les utilisateurs de Gmail contre les logiciels malveillants et les attaques de phishing

J’ai récemment couvert de nombreuses nouvelles stratégies mises en place par Google afin de contribuer à réduire la menace du spam pour la majorité des utilisateurs de Gmail. Au premier rang de ces mesures, entrées en vigueur en avril 2024, se trouvait la nouvelle exigence pour tous les utilisateurs de Gmail qui envoient des volumes importants d’adopter des méthodes d’authentification de courrier électronique robustes. À l’époque, j’avais signalé l’impact des changements sur les e-mails envoyés uniquement aux comptes Gmail personnels et que ceux qui envoyaient plus de 5 000 messages par jour devraient le faire. utiliser une authentification de domaine forte et éviter l’envoi d’e-mails indésirables ou non sollicités. Bien que ce changement ne soit pas la seule raison, compte tenu du temps passé par les gens à demander de l’aide pour résoudre le problème du blocage du spam faisant l’objet de la plainte, il a remis la situation sous les projecteurs.

J’ai également expliqué comment Google utilise l’IA, en particulier de grands modèles de langage personnalisés qui ont été déployés pour la première fois fin 2023 et formés sur un régime des contenus de spam et de phishing les plus récents et les plus terribles, pour lutter contre le spam et les logiciels malveillants de Gmail. À l’époque, Google m’avait dit que les nouvelles défenses de l’IA avaient entraîné le blocage de 20 % de spam en plus dans Gmail et une augmentation de 90 % de la vitesse de réponse aux nouvelles attaques de spam et de phishing.

La réponse de Google aux plaintes Gmail bloquant le spam

Ce qui nous amène bien à la réponse de Google concernant les plaintes spécifiques concernant la disparition et le blocage des e-mails des domaines uk.com des boîtes de réception Gmail avant même d’y arriver. Pour information, ma conversation avec Google a confirmé que les domaines dont il est question ne sont pas les domaines nationaux de premier niveau du Royaume-Uni, co.uk, mais plutôt une entité commerciale distincte de celui-ci. Cela a également confirmé mes soupçons selon lesquels l’ensemble de l’espace spam couvert par ce document est complexe et peu clair.

Un porte-parole de Google m’a fourni la déclaration suivante, consignée dans le dossier :

«Nous avons mis en place des protections supplémentaires pour protéger nos utilisateurs des messages provenant de domaines où nous avons observé des niveaux élevés d’abus. Bien que tous les domaines privés de premier niveau ne soient pas identiques, beaucoup d’entre eux sont populaires auprès des abuseurs car ils ne procèdent pas à la validation de leurs clients, créant ainsi une porte ouverte au spam et/ou aux activités malveillantes.

Google

J’ai contacté les opérateurs du domaine uk.com et mettrai à jour cet article si une déclaration est à venir. Pendant ce temps, Google m’a dit que la sécurité de tous les utilisateurs était la priorité absolue, mais qu’il souhaitait que les utilisateurs de tous les domaines bénéficient malgré tout d’une expérience de qualité. Tout expéditeur d’e-mails confronté à un type similaire de blocage de spam est donc invité à remplir une formulaire de réclamation en masse de l’expéditeur cela permettra à Google d’enquêter et, espérons-le, de fournir des mesures d’atténuation afin que les destinataires de Gmail puissent voir les e-mails à l’avenir.