Google confirme essentiellement la date de lancement d’Android 13

La dernière version bêta d’Android 13 est arrivée le mois dernier en tant que bêta 4 avec la promesse de Google qu’il s’agissait de la dernière des versions bêta. Sans compter la mise à jour 4.1 pour corriger certains bugs, Google a indiqué que la prochaine mise à jour pour Android 13 serait la version stable au cours des prochaines semaines. Aujourd’hui, dans le cadre de sa publication des bulletins de sécurité Android d’août, Google semble avoir révélé qu’Android 13 sera publié sur AOSP en septembre.

La surprise “Android 13 Security Release Notes” était posté sur la page Android Security Bulletins pour laquelle Google publie des bulletins mensuels lors de la publication de la dernière mise à jour mensuelle pour ses téléphones Pixel. Il pousse à la fois les bulletins de sécurité généraux d’Android, ainsi que les bulletins spécifiques à Pixel/Nexus, avec cette note spéciale Android 13 dans la catégorie générale.

Nous avons relevé la note rare plus tôt, après remarquer que Google a publié le bulletin de correctifs d’août sans publier l’image d’usine ou les fichiers OTA pour ses téléphones Pixel.

Dans la note, Google explique que les appareils Android 13 “avec un niveau de correctif de sécurité du 01/09/2022 ou ultérieur sont protégés contre ces problèmes”, qu’ils répertorient plus tard comme “vulnérabilités de sécurité corrigées dans le cadre d’Android 13”. Google mentionne ensuite que “Android 13, tel que publié sur AOSP, aura un niveau de correctif de sécurité par défaut du 2022-09-01”. Et c’est là que nous sautons à l’idée qu’Android 13 arrivera en septembre.

En dehors de l’arrivée apparemment tardive d’Android 12 en octobre de l’année dernière, Google a publié Android 10 et Android 11 début septembre. Android 9 “Pie” est sorti début août 2018, juste pour référence.

Maintenant, si Google pousse Android 13 vers AOSP début septembre, nous pouvons ou non le voir immédiatement sur nos téléphones Pixel. Pour Android 12, Google a poussé le code vers AOSP, mais n’a pas envoyé la mise à jour aux téléphones Pixel pendant encore quelques semaines. Cette décision était une valeur aberrante dans le grand schéma des nouveaux déploiements de versions Android et cela aurait pu être pour plusieurs raisons. Android 12 était une mise à jour massive, et le moment choisi pour le faire arriver avec les nouveaux téléphones Pixel 6 de Google avait beaucoup de sens. Au cours de la plupart des années précédentes, AOSP signifiait des mises à jour le même jour pour Pixels.

Vous voulez une date à cibler pour Android 13 en septembre ? Dessiner avec désinvolture le 5 septembre ne serait pas une mauvaise idée. Google aime publier des mises à jour le premier lundi de chaque mois et le 5 est celui de septembre. Je ne peux pas imaginer un meilleur moment pour laisser tomber Android 13 qu’à ce moment-là.