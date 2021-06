Google condamné à une amende par la France pour abus de position publicitaire en ligne

L’organisme français de surveillance de la concurrence a condamné Google à une amende de 220 millions d’euros (268 millions de dollars) pour avoir abusé de son pouvoir de marché dans l’industrie de la publicité en ligne.

L’Autorité de la concurrence française dit lundi Google avait injustement envoyé des affaires à ses propres services et discriminé la concurrence. Google a accepté de mettre fin à certaines de ses pratiques d’auto-préférence, a déclaré le chien de garde.

L’enquête a révélé que Google accordait un traitement préférentiel à son serveur publicitaire DFP, qui permet aux éditeurs de sites et d’applications de vendre leurs espaces publicitaires, et à sa plateforme de référencement SSP AdX, qui organise les processus d’enchères et permet aux éditeurs de vendre leurs « impressions » ou leur inventaire publicitaire. aux annonceurs. Les rivaux et les éditeurs de Google en ont souffert, a déclaré le régulateur.

Isabelle de Silva, présidente de l’Autorité française de la concurrence, a déclaré dans un communiqué que cette décision est la première au monde « à examiner les processus d’enchères algorithmiques complexes par lesquels « l’affichage » de la publicité en ligne fonctionne ».

Elle a ajouté que l’enquête a révélé des processus par lesquels Google s’est favorisé par rapport à ses concurrents sur les serveurs publicitaires et les plates-formes côté offre, qui sont des logiciels utilisés par les éditeurs pour gérer, vendre et optimiser l’espace publicitaire sur leurs sites Web et applications mobiles.

« Ces pratiques très graves ont pénalisé la concurrence sur le marché émergent de la publicité en ligne et ont permis à Google non seulement de préserver mais aussi d’accroître sa position dominante », a déclaré de Silva.

« Cette sanction et ces engagements permettront de rétablir un terrain de jeu égal pour tous les acteurs, et la capacité des éditeurs à tirer le meilleur parti de leurs espaces publicitaires. »

L’enquête intervient après que News Corp, basée aux États-Unis, le journal français Le Figaro et le groupe de presse belge Rossel ont déposé une plainte contre Google.

Les régulateurs de toute l’Europe sévissent contre les principaux géants de la technologie américains, craignant qu’ils n’exercent trop de pouvoir sur les 700 millions de citoyens et plus du bloc.

La semaine dernière, Facebook a été touché par deux enquêtes antitrust de la part de régulateurs au Royaume-Uni et en Europe.

La Commission européenne a lancé des enquêtes sur Amazon, Google et Microsoft au cours des dernières années, tandis que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a également lancé des enquêtes sur Google et Apple depuis qu’elle est devenu un régulateur indépendant à part entière en janvier suite à la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.

Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.