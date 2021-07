Google condamné à une amende de 500 millions d’euros en France pour un procès antitrust

La décision antitrust d’amener Google en France fait suite à une période de près de 7 mois au cours de laquelle le géant de la recherche était censé conclure un accord avec les éditeurs locaux pour utiliser des extraits de leur contenu sur Google News. L’amende est de 500 millions d’euros et est conforme aux dernières réglementations européennes.

Malheureusement, Google n’a pas proposé un accord équitable et n’a pas pu se mettre d’accord avec l’Agence France-Presse et d’autres éditeurs sur un cadre de paiement. Apparemment, les frais que Google était prêt à payer étaient inférieurs à ce qu’il paie pour les données météorologiques et les définitions du dictionnaire.

En plus de l’amende, Google doit engager des négociations avec les éditeurs dans un délai de deux mois ou il encourra des amendes quotidiennes pouvant aller jusqu’à 900 millions d’euros.

Bien entendu, Google peut faire appel devant les tribunaux car il estime avoir « agi de bonne foi tout au long du processus ». Il est intéressant de noter que la société a conclu un accord avec des éditeurs dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie où des lois similaires ont été mises en œuvre.

Source 1 (en français) • Source 2