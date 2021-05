Google condamné à une amende de 120 millions de dollars par l’autorité antitrust italienne pour avoir abusé de sa position sur le marché pour bloquer l’application pour smartphone de son rival

La décision de l’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) est centrée sur l’affirmation selon laquelle Google a abusé de sa position sur le marché, contrôlant le système d’exploitation Android et le Play Store, pour empêcher une application concurrente, Enel X, d’être mise à la disposition des utilisateurs.

« En refusant l’interopérabilité d’Enel X Italia avec Android Auto, Google a injustement limité les possibilités pour les utilisateurs finaux de se prévaloir de l’application Enel X Italia lorsqu’ils conduisent et rechargent un véhicule électrique, » le régulateur antitrust a déclaré.

Dans le cadre de son jugement, le régulateur a décrété que Google doit rendre l’application Enel X, qui est destinée aux personnes possédant des véhicules électriques, disponible sur Android Auto, car ne pas le faire «Compromettent de façon permanente les chances d’Enel X Italia de se constituer une base d’utilisateurs solide», violant ainsi les règles de la concurrence.

Les actions de Google ont violé l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE), selon l’AGCM, qui interdit aux entreprises de se livrer à un comportement abusif en détenant une position dominante sur un marché spécifique.

L’action de l’AGCM est la dernière sanction infligée à la société de technologie pour avoir enfreint les règles énoncées par les régulateurs antitrust, Google ayant été condamné à 8,25 milliards d’euros (10 milliards de dollars) d’amendes par l’UE au cours des trois dernières années.

Les enquêteurs de l’UE ont critiqué Alphabet et sa filiale pour se livrer à des activités qui, selon eux, bloquent ou limitent leurs concurrents sur les plateformes d’achat en ligne, de publicité ou de smartphone Android.

En réponse à la décision, un porte-parole de Google a déclaré: «Nous sommes en désaccord avec [the] décision de l’autorité et nous examinerons nos options. » Le représentant a rejeté l’allégation selon laquelle il avait abusé de sa position sur le marché pour bloquer l’application, arguant de son « L’objectif est de permettre à encore plus de développeurs de rendre leurs applications disponibles au fil du temps » mais les applications doivent se conformer à « Directives strictes » et les normes de sécurité avant d’être approuvé.

