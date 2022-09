Google a fermé lundi son acquisition de Mandiantl’un des plus grands acteurs de l’industrie de la cybersécurité, pour environ 5,4 milliards de dollars.

L’addition de Mandiant étend considérablement les capacités de sécurité de Google, Google a déclaré dans un article de blog. Mandiant renforcera également son accès aux renseignements sur les menaces et lui permettra d’offrir davantage à ses clients sous la forme d’une sécurité de bout en bout couvrant à la fois les opérations cloud et locales, a déclaré Google.

Aux termes de l’accord en numéraire de 23 $ par action annoncé en mars, Mandiant rejoint Google Cloud mais conserve sa propre marque.

La société basée à Reston, en Virginie, connue pour ses renseignements sur les menaces, est fréquemment sollicitée par les plus grandes entreprises du monde pour enquêter et renforcer les défenses numériques après des violations de données majeures. Jusqu’à l’année dernière, lorsqu’elle a vendu certains de ses produits et changé de marque, elle était connue sous le nom de FireEye.