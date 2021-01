WASHINGTON: Le géant de la recherche et de la publicité Google a conclu son accord pour acheter la société de suivi de la condition physique Fitbit, ont annoncé jeudi les sociétés, alors même que les régulateurs de la concurrence américains et australiens affirmaient continuer à enquêter sur la transaction de 2,1 milliards de dollars.

Le ministère de la Justice, qui a poursuivi Google d’Alphabet Inc en octobre pour avoir prétendument enfreint la loi antitrust dans ses activités de recherche et de publicité, a déclaré qu’il «n’avait pas pris de décision finale sur l’opportunité de poursuivre une action coercitive» concernant l’accord Fitbit.

Le président de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, Rod Sims, a déclaré: «En fonction des résultats de notre enquête, nous examinerons l’opportunité d’engager une action en justice à ce sujet.»

Google a déclaré qu’il «s’était conformé à l’examen approfondi du DOJ (ministère de la Justice) au cours des 14 derniers mois, et que la période d’attente convenue a expiré sans leur objection».

«Nous restons en contact avec eux et nous nous engageons à répondre à toute question supplémentaire», a ajouté la société.

Google n’a pas immédiatement répondu à la déclaration de Sims.

Il est rare qu’une grande affaire soit conclue sans l’approbation des antitrust.

Le mois dernier, Google a obtenu l’approbation antitrust de l’UE pour son offre Fitbit après avoir accepté des restrictions sur la manière dont il utilisera les données relatives à la santé des clients.

L’Australie a rejeté les restrictions similaires proposées par Google, craignant que la société ne puisse empêcher les concurrents de Fitbit de se connecter à des téléphones exécutant le logiciel d’exploitation Android de Google.

Fitbit fabrique un appareil semblable à une montre pour mesurer l’activité physique qui rivalise avec Apple Watch et d’autres. Google a déclaré qu’il achetait l’entreprise pour être compétitive sur ce marché.

«Nous avons travaillé avec les régulateurs mondiaux sur une approche qui protège les attentes des consommateurs en matière de confidentialité», a déclaré Google dans un article de blog, qui indiquait que Fitbit comptait 29 millions d’utilisateurs actifs.

« (Cela inclut) une série d’engagements contraignants confirmant que les données sur la santé et le bien-être des utilisateurs de Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces Google et ces données seront séparées des autres données relatives aux annonces Google. »

Bien qu’Alphabet soit surtout connu pour un service gratuit, son moteur de recherche, il compte de nombreuses autres activités, notamment des services de publicité en ligne, le fabricant d’appareils audio et de thermostat Nest, le diffuseur vidéo YouTube et la société de voitures autonomes Waymo.

Le projet de Google d’acheter Fitbit a suscité des inquiétudes lorsqu’il a été annoncé fin 2019 en raison de sa richesse déjà riche en données sur les gens, ce qu’ils achètent, où ils voyagent, etc.

Les trackers d’activité et autres appareils Fitbit surveillent les pas des utilisateurs et les calories brûlées. Ils mesurent également les étages montés, la fréquence cardiaque, la durée et la qualité du sommeil des gens.

Les actions d’Alphabet ont fermé environ 1% jeudi. La société devrait conserver les 1 800 employés de Fitbit.