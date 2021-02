Google conclut un accord de licence avec Seven West Media australien au milieu de la ligne de paiement de contenu

L’Australie Seven West Media est devenue le premier grand média du pays à conclure un accord de licence avec Google, alors que le gouvernement fait avancer une loi qui obligerait le géant de l’Internet à payer les entreprises de médias pour le contenu. Lors d’une annonce de résultats mardi, Seven, qui possède un réseau de télévision gratuit et le principal journal du métro de la ville de Perth, a déclaré qu’il fournirait du contenu pour la plate-forme News Showcase de Google. Il n’a pas divulgué les conditions.

L’accord montre que Seven se sépare de ses rivaux News Corp et Nine Entertainment qui n’ont pas réussi à conclure des accords avec Google et ont plutôt soutenu des lois, qui devraient être adoptées cette semaine, dans lesquelles le gouvernement fixe les frais de contenu du géant en ligne en l’absence d’accord privé. Jusqu’à présent, en Australie, seuls des éditeurs en ligne spécialisés et un journal régional ont conclu des accords pour recevoir le paiement de leur contenu apparaissant sur la nouvelle plate-forme Google qui a été mise en ligne dans le pays ce mois-ci. En dehors de l’Australie, Reuters fait partie des organes de presse avec des offres Google similaires.

« Les négociations avec Google reconnaissent la valeur d’un journalisme de qualité et original dans tout le pays et, en particulier, dans les zones régionales », a déclaré le président de Seven West, Kerry Stokes, dans un communiqué.

Le PDG de Google Australie, Mel Silva, a déclaré que la société américaine était « fière de soutenir un journalisme original, fiable et de qualité » en présentant Seven sur sa plateforme.

Le mois dernier, Silva a déclaré lors d’une audience parlementaire que Google retirerait son moteur de recherche d’Australie si le soi-disant code de négociation des médias d’information devenait loi. Un représentant de Google a refusé de commenter l’effet de l’accord Seven.

Quelques heures avant que Seven ne dévoile ses plans, le trésorier Josh Frydenberg a déclaré à l’Australian Broadcasting Corp qu’il prévoyait toujours d’introduire les lois, mais a ajouté: « Je pense que nous sommes très proches de certains accords commerciaux importants et, ce faisant, cela transformera le paysage médiatique national « .

Selon le libellé de la loi, le gouvernement n’impose à un négociateur de fixer les frais que si la société de médias et Google ne parviennent pas à un accord en privé.

Un porte-parole de Seven a déclaré à Reuters que la société soutenait toujours la loi.

Une porte-parole de Nine a refusé de commenter, tandis qu’un représentant de News Corp en Australie n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

« Les signes indiquent que le gouvernement australien et Google sont proches d’un compromis », a déclaré Paul Budde, analyste indépendant de l’industrie des médias et des télécommunications.

« Cela permet au gouvernement de revendiquer la victoire, tandis que les dommages causés à Google seront limités. Les éditeurs seront d’une manière ou d’une autre payés pour les actualités. »

Seven a rapporté séparément un bond de 26,5% du bénéfice sous-jacent pour les six mois se terminant en décembre, grâce à de solides performances sur son marché publicitaire.

Sept actions ont bondi de 10,6% à leur plus haut niveau depuis le 31 mai 2019 au début des échanges, tandis que le marché dans son ensemble a augmenté de 0,9%.