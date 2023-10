Google conclut des accords de contenu pour l’IA : PDG de Microsoft

PDG de Microsoft Satya Nadella a déclaré que les géants de la technologie étaient en compétition pour obtenir de vastes quantités de contenus nécessaires à la formation de l’intelligence artificielle et a déploré que Google bloque le contenu grâce à des accords coûteux et exclusifs avec les éditeurs.

Témoignant lors d’un procès américain historique contre son rival Google, la première affaire antitrust majeure intentée par les États-Unis depuis qu’ils ont poursuivi Microsoft en justice en 1998, Nadella a témoigné que les efforts des géants de la technologie pour créer des bibliothèques de contenu pour former leurs grands modèles de langage « me rappellent les débuts ». phases des accords de distribution ».

Les accords de distribution sont au cœur de la lutte antitrust du ministère américain de la Justice contre Google. Le gouvernement affirme que Google, qui détient environ 90 % du marché de la recherche, verse illégalement 10 milliards de dollars par an aux fabricants de smartphones comme Apple et aux opérateurs de téléphonie mobile comme AT&T et d’autres pour qu’ils soient le moteur de recherche par défaut sur leurs appareils.

Le poids de la recherche fait de Google un poids lourd sur le marché lucratif de la publicité, augmentant ainsi ses bénéfices

L’influence de la recherche fait de Google un poids lourd sur le marché lucratif de la publicité, augmentant ainsi ses bénéfices.

Nadella a déclaré que la construction de l’intelligence artificielle nécessitait de la puissance de calcul, des serveurs et des données pour entraîner le logiciel. Sur les serveurs, il a déclaré : « Pas de problème, nous sommes heureux d’investir de l’argent. »

Mais sans nommer Google, il a déclaré qu’il serait « problématique » si d’autres sociétés concluaient des accords exclusifs avec de grands créateurs de contenu. « Quand je rencontre les éditeurs maintenant, ils me disent que Google va faire ce chèque et qu’il est exclusif et que vous devez l’égaler. »

Nadella a également témoigné que Microsoft avait cherché à faire de son moteur de recherche Bing le moteur de recherche par défaut sur les smartphones Apple, mais que cela avait été refusé.

John Schmidtlein, l’avocat principal de Google, a fait pression sur Nadella à certaines occasions lorsque Microsoft obtenait le statut par défaut sur les ordinateurs et les téléphones mobiles, mais que les utilisateurs contournaient toujours Bing et continuaient à utiliser Google dans une large mesure.

Erreurs stratégiques

Schmidtlein a fait valoir que Microsoft avait commis une série d’erreurs stratégiques qui ont conduit à l’incapacité de Bing à prendre pied, notamment l’incapacité d’investir dans des serveurs ou des ingénieurs pour améliorer Bing et l’incapacité de voir la révolution mobile.

Schmidtlein a également déclaré que le succès de Microsoft en devenant la solution par défaut – sur certains téléphones Verizon en 2008, et BlackBerry et Nokia en 2011 – s’est soldé par le même résultat : les utilisateurs ont contourné Bing et ont effectué la grande majorité de leurs recherches sur Google.

Sur les ordinateurs portables, dont la plupart utilisent les systèmes d’exploitation Microsoft, Bing est le moteur de recherche par défaut et détient une part de marché inférieure à 20 %, a reconnu Nadella. « Vous vous levez le matin, vous vous brossez les dents et vous effectuez une recherche sur Google », a-t-il ajouté en référence à la domination de Google dans la recherche.

Le juge Amit Mehta, qui tranchera l’affaire devant le tribunal de district américain du district de Columbia, a demandé à Nadella pourquoi Apple passerait à Bing étant donné la qualité inférieure du produit Microsoft. La question suggère que l’argument de Google – selon lequel il est dominant en raison de sa qualité et non en raison de ses activités illégales – a retenu l’attention du juge.

Nadella est devenu PDG de Microsoft en 2014, longtemps après que le géant de la technologie ait fait face à son propre procès antitrust fédéral. Cette bataille judiciaire, qui s’est soldée par un règlement en 2001, a contraint Microsoft à mettre fin à certaines pratiques commerciales et a ouvert la porte à des sociétés comme Google.

Lorsque Google, fondé en 1998, est devenu un moteur de recherche leader dans le secteur, les deux sont devenus des rivaux acharnés. Les deux ont des navigateurs, des moteurs de recherche, des services de messagerie et une foule d’autres chevauchements. Ils sont devenus plus récemment des rivaux dans le domaine de l’intelligence artificielle, Microsoft investissant massivement dans OpenAI et Google construisant le chatbot Bard AI, entre autres investissements. — Diane Bartz, (c) 2023 Reuters