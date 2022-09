Google commence à tester les e-mails de campagne politique en sautant les filtres anti-spam de Gmail

Google lance cette semaine un programme pilote pour tester les e-mails de campagne politique en contournant les filtres anti-spam de Gmail. Le mois dernier, Google a reçu le OK pour ce faire par la Commission électorale fédérale américaine, ce qui signifie que vous pourriez être sur le point de voir beaucoup plus d’e-mails demandant des contributions ou un soutien à la campagne.

Le programme permettrait aux e-mails de campagnes politiques enregistrés auprès de la FEC de contourner les filtres de Google qui étiquettent généralement ces e-mails comme spam.

Les campagnes qui respectent les “exigences de sécurité strictes” de Google peuvent demander à participer au pilote dès maintenant. Le programme de test n’est pas définitif pour tous les utilisateurs de Gmail ni pour toutes les campagnes politiques.

“Nous prévoyons de commencer le pilote avec un petit nombre de campagnes des deux parties, et nous testerons si ces changements améliorent l’expérience utilisateur et offrent plus de certitude aux expéditeurs pendant cette période électorale”, a déclaré José Castañeda, un porte-parole de Google, à CNET dans un déclaration envoyée par courriel. “Nous continuerons d’écouter et de répondre aux commentaires au fur et à mesure que le pilote progresse.”

Le communiqué ajoute que les utilisateurs auront accès à “un bouton de désabonnement plus visible”.

Lire la suite: Google a un plan pour vous fournir des informations précises sur les élections de mi-mandat

La nouvelle du programme pilote a été signalé plus tôt par Axios.