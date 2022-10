Google commence à tester la prise en charge des clés de passe dans Chrome – une alternative plus sécurisée aux mots de passe

Le mot de passe est la base de la sécurité informatique depuis des années, mais il n’est pas particulièrement sécurisé – et le devient encore moins après une fuite massive de mots de passe. L’industrie s’oriente vers une meilleure façon de se connecter qui s’appelle une “clé de passe” et bientôt vous pourrez l’utiliser sur votre appareil Android et d’autres appareils qui exécutent Chrome.

Contrairement à un mot de passe, un mot de passe est généré automatiquement et n’est pas réutilisé. Cependant, l’expérience utilisateur est assez familière à ceux qui utilisent déjà le remplissage automatique du mot de passe. Tout d’abord, voici à quoi ressemble la création d’un mot de passe – vous confirmez simplement que vous souhaitez en créer un nouveau pour un site particulier et un compte particulier, puis utilisez la méthode que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone (par exemple, le lecteur d’empreintes digitales).









Création d’un mot de passe

Une fois cela fait, le mot de passe sera synchronisé sur tous vos appareils à l’aide du gestionnaire de mots de passe de Google. Cela signifie que même si vous perdez votre téléphone, vous aurez toujours accès à tous vos comptes.

L’utilisation d’un mot de passe ressemble à l’utilisation d’un mot de passe stocké – confirmez simplement le compte que vous souhaitez utiliser, puis authentifiez-vous avec le lecteur d’empreintes digitales (ou le déverrouillage du visage ou autre). L’avantage des clés d’accès est que vous pouvez utiliser votre téléphone pour vous connecter à des appareils à proximité. Par exemple, si votre ordinateur n’a pas de lecteur d’empreintes digitales, vous pouvez utiliser celui de votre téléphone.









L’utilisation d’un mot de passe pour se connecter ressemble à l’utilisation d’un mot de passe stocké

Nous devons noter que les clés de sécurité ne sont pas une chose de Google mais quelque chose qui est pris en charge sur plusieurs plates-formes. Safari sur macOS a déjà cette fonctionnalité, donc si vous visitez un site qui utilise des clés d’accès, un code QR apparaîtra – scannez-le avec votre téléphone Android et vous y êtes.



Vous pouvez utiliser un appareil compatible avec un mot de passe pour vous connecter à un autre

C’est ainsi que cela fonctionnera, de toute façon, les clés d’accès sont actuellement disponibles dans le canal bêta des services Google Play et dans Chrome Canary. Mais une fois qu’il sera prêt pour les heures de grande écoute, vous pourrez l’utiliser sur n’importe quelle plate-forme, par exemple en utilisant un iPhone pour vous connecter à un site dans Chrome sous Windows.

Nous avons parlé de sites Web jusqu’à présent, mais les clés de sécurité arrivent également sur les applications Android – c’est le prochain objectif pour 2022 pour l’équipe Google travaillant sur cette fonctionnalité. Comme les mots de passe, les clés d’accès créées sur un site Web fonctionneront sur l’application associée et vice versa.

