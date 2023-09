Google commence à proposer des pièces de réparation pour tablettes Pixel via iFixit

Google et ses partenaires offrent davantage d’options aux utilisateurs pour réparer leurs produits en panne à la maison. iFixit a augmenté le nombre d’appareils Google que les utilisateurs peuvent démonter et réparer à la maison pour inclurela tablette Pixel.

Comme l’a remarqué pour la première fois 9to5GoogleJe le répare libéré cette semaine, de nouveaux kits de réparation pour la tablette Google Pixel, comprenant des guides de remplacement pour la batterie, l’écran, les haut-parleurs et bien plus encore de la tablette. Comme toujours, les pièces vous coûteront cher, comme le Coque arrière pour tablette Pixel à 200 $ kit ou le Remplacement d’écran à 207 $. C’est tout pour réparer un appareil qui commence à 400 $ si vous optez pour la version 128 Go, donc cela dépendra de chaque individu si la tablette Pixel en valait la peine en premier lieu.

UN remplacement de la batterie coûte 60 $, tandis qu’un nouveau port USB-C ou le remplacement d’un haut-parleur coûte 25 $ chacun. Chaque pièce coûte un peu plus cher si vous optez pour la totalité Kit de correctifs pour tous les outils supplémentaires, selon disponibilité.

Lors de sa sortie plus tôt cette année, nous avons trouvé le Google Pixel Tablet était une solide tablette basée sur Android avec une excellente station d’accueil et une connexion Nest Hub, même si dans l’ensemble, il s’agissait d’un appareil plutôt moyen sur un marché déjà assez encombré. Bien que nous n’ayons trouvé aucun défaut matériel évident avec la tablette Pixel au lancement, disposer de ce service comme sauvegarde en cas de panne est appréciable, à condition que vous puissiez le supporter. le processus capricieux d’ouverture de la nouvelle tablette de Google pour remplacer ses pièces.

Le portail Les guides de réparation pour tablette Pixel proposent des instructions étape par étape pour démonter la tablette. Une partie du processus consiste à chauffer une partie de l’écran de la tablette pour y retirer l’adhésif. iFixit recommande d’utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante (si vous n’utilisez pas le coussin chauffant de l’entreprise) pour faire levier. l’écran de la plaque arrière est lâche, ce qui est une proposition assez effrayante pour la plupart des auto-réparateurs amateurs, mais c’est le seul moyen d’accéder aux composants internes de l’appareil. Une fois à l’intérieur, le processus est toujours en cours, mais ta moyenne les réparations consistent à dévisser et débrancher les différents composants.

Le déménagement continue L’engagement de Google à proposer des pièces détachées pour la réparation à domicile. L’année dernière, le géant de la technologie a enfin kits de réparation dévoilés pour les téléphones Pixel allant du Pixel 2 au Pixel 6 Pro. Ces kits de réparation maintenant incluent la série Pixel 7 ainsi que le Google Pixel Fold.

Microsoft, Samsunget Pomme se sont également engagés à fournir de nouveaux kits de réparation et, jusqu’à présent, les entreprises ont tenu parole en soutenant la réparation à domicile des appareils les plus récents. Espérons que la tendance se poursuive.