Google collecte secrètement des données sur les utilisateurs – médias — RT World News

Des milliers d’atteintes à la vie privée ont été révélées dans une copie divulguée d’une base de données interne, a rapporté 404 Media.

Le géant américain de la technologie Google a accidentellement collecté des données vocales d’enfants et divulgué des informations sur les déplacements et les adresses personnelles des utilisateurs de covoiturage, selon un rapport de 404 Media, citant une copie divulguée d’une base de données interne.

Le rapportpublié lundi par le site d’informations technologiques, indique que la base de données contient des milliers d’incidents liés à la vie privée sur une période de six ans, de 2013 à 2018.

404 Media a déclaré avoir obtenu l’ensemble de données auprès d’une source anonyme, puis avoir vérifié les informations. Google a confirmé certains aspects de son contenu, ajoute-t-il.

Les incidents incluraient des problèmes avec les propres produits et pratiques de collecte de données de Google ; les vulnérabilités des fournisseurs tiers utilisés par Google ; et les erreurs commises par le personnel, les sous-traitants ou d’autres personnes qui ont eu un impact sur les systèmes ou les données de Google.

La plupart des incidents non signalés auparavant n’ont touché qu’un petit nombre de personnes ou ont été rapidement résolus, reconnaît le rapport.



« Mais dans son ensemble, la base de données interne montre comment l’une des entreprises les plus puissantes et les plus importantes au monde gère, et souvent mal, une quantité impressionnante de données personnelles et sensibles sur la vie des gens. » 404 médias ont écrit.

Dans un cas, un service vocal de Google a enregistré les voix d’environ 1 000 enfants pendant environ une heure. L’équipe alors « supprimé toutes les données vocales enregistrées de la période concernée », » lit-on dans le rapport.















Un autre incident impliquait que Street View de Google transcrivait et stockait les numéros de plaque d’immatriculation à partir de photos.

Google a déclaré à 404 Media dans un communiqué que « les employés peuvent rapidement signaler les problèmes potentiels liés aux produits et les soumettre à l’examen des équipes compétentes » ajoutant que les rapports obtenus par 404 datent d’il y a six ans et ont été examinés et résolus à l’époque.



« Dans certains cas, ces signalements d’employés se sont avérés ne pas poser de problèmes du tout ou étaient des problèmes que les employés ont trouvés dans des services tiers. » Google a déclaré après que 404 Media ait partagé les codes d’identification d’une trentaine d’incidents avec l’entreprise technologique.

Business Insider a noté que la fuite survient à un moment où la fiabilité de Google « est déjà en question » après que des réponses inexactes d’AI Overviews les ont forcés à réduire la fonctionnalité, a écrit le média.