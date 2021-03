Selon une nouvelle étude, l’Android de Google collecte plus de données utilisateur que l’iOS d’Apple pour les iPhones. Selon le chercheur sur iOS et Android Douglas Leith du Trinity College en Irlande, le système d’exploitation mobile de Google collecte environ 20 fois plus de données que son homologue Apple. Cependant, les smartphones fonctionnant sur l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation collectent des métadonnées cruciales telles que l’emplacement, le numéro de téléphone et les détails du réseau local, même lorsque les appareils sont en veille ou tout simplement prêts à l’emploi, selon les conclusions. La recherche ajoute que les données sont collectées même si l’utilisateur désactive les paramètres pour partager des informations personnelles telles que les coordonnées ou les coordonnées de localisation avec les serveurs. Il note qu’un smartphone Pixel envoie environ 1 Mo de données à Google, tandis qu’un iPhone transmet environ 42 Ko de données à Apple dans les 10 premières minutes du processus de démarrage du téléphone. Lorsqu’il est inactif, l’appareil Pixel envoie environ 1 Mo de données à Google toutes les 12 heures, par rapport à l’iPhone envoyant 52 Ko de données à Apple pour la même période.

Le document note que les mesures ont été effectuées à l’aide d’un Google Pixel 2 sous Android 10 et d’un iPhone 8 sous iOS 13.6.1. L’iPhone a été jailbreaké à l’aide de l’exploit Checm8. Le Pixel avait les services Google Play activés. Il a découvert que les applications ou services préinstallés envoyaient également une certaine quantité de données lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou ouverts. Dans le cas d’iOS, les données collectées auprès de Siri, Safari et iCloud sont transmises à Apple. D’autre part, Google Android envoie des informations collectées à partir de YouTube, Google Chrome, Google Docs, Safetyhub, Google Messaging, Clock et même Google Searchbar.

Dans l’étude «Confidentialité des téléphones mobiles: mesurer les données envoyées par iOS et Android à Apple et Google», Leith déclare: «La collecte de tant de données par Apple et Google soulève au moins deux préoccupations majeures. Premièrement, les données de cet appareil peuvent être assez facilement liées à d’autres sources de données, par exemple, une fois qu’un utilisateur se connecte (car il doit utiliser l’App Store préinstallé), les données de cet appareil sont liées à leurs informations personnelles (nom, e-mail, crédit carte, etc.) et donc potentiellement à d’autres appareils appartenant à l’utilisateur, aux achats, à l’historique de navigation sur le Web, etc. Ce n’est pas une préoccupation hypothétique puisque Apple et Google exploitent des services de paiement, fournissent des navigateurs Web populaires et bénéficient commercialement de la publicité. Deuxièmement, chaque fois qu’un combiné se connecte à un serveur principal, il révèle nécessairement l’adresse IP du combiné, qui est un proxy approximatif pour l’emplacement. »

S’exprimant sur les résultats, un porte-parole de Google a déclaré à ArsTechnica que la recherche était basée sur des «méthodes défectueuses» pour mesurer les données collectées par chaque système d’exploitation. Le géant du logiciel a également affirmé que la collecte de données était une fonction essentielle de tout appareil connecté à Internet. De même, un représentant d’Apple a déclaré à la publication que la recherche «ne va pas» car la société propose «des protections de confidentialité qui empêchent Apple de suivre les emplacements des utilisateurs». Il ajoute que le géant de la technologie informe les utilisateurs d’iPhone de la collecte de données liées à la localisation.