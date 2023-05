Google Cloud lance des outils d’IA pour accélérer la découverte de médicaments

Les deux suites sont largement disponibles pour les clients à partir de mardi. Google a déclaré que le coût variera en fonction de l’entreprise. Plusieurs entreprises, dont Big Pharma Pfizer et les sociétés de biotechnologie Cerevel Thérapeutique et Biosciences colossales ont déjà utilisé les produits.

« Nous aidons les organisations à fournir plus rapidement des médicaments aux bonnes personnes », a déclaré Maniar à CNBC dans une interview. « Je suis personnellement très excité, c’est quelque chose sur lequel moi-même et l’équipe travaillons depuis quelques années maintenant. »

Les nouvelles suites permettront aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent « statistiquement significatifs » tout au long du processus de développement de médicaments, a déclaré Shweta Maniar, directeur mondial de la stratégie et des solutions pour les sciences de la vie chez Google Cloud. Google n’a pas fourni à CNBC de chiffres précis.

Ce coût élevé et ce faible taux de réussite s’accompagnent d’un processus de recherche approfondi et fastidieux qui dure généralement environ 10 à 15 ans .

Un outil, appelé Target and Lead Identification Suite, est conçu pour aider les entreprises à prévoir et à comprendre la structure des protéines, un élément fondamental du développement de médicaments. Une autre, la suite Multiomics, aidera les chercheurs à ingérer, stocker, analyser et partager des quantités massives de données génomiques.

Google Cloud a lancé mardi deux nouveaux outils basés sur l’IA qui visent à aider les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à accélérer la découverte de médicaments et à faire progresser la médecine de précision.

Cerevel travaille avec Google depuis plus d’un mois pour mieux comprendre la suite et déterminer comment l’entreprise l’utilisera. Mais Renger espère que Cerevel « sera à un endroit où nous obtiendrons des résultats » le mois prochain.

« Ce que cela signifie, c’est que nous pouvons y arriver plus rapidement, y arriver moins cher et nous pouvons fournir des médicaments aux patients beaucoup plus rapidement sans autant d’échecs », a-t-il déclaré à CNBC.

Mais Renger a déclaré que la société serait en mesure d’éliminer les molécules plus rapidement en utilisant la suite de Google Cloud. Les ordinateurs se chargeront de cribler les molécules et aideront Cerevel « à obtenir une réponse très rapidement », a-t-il déclaré.

Les chercheurs peuvent utiliser Google Cloud ressources de calcul hautes performances pour trouver les molécules « les plus prometteuses » qui pourraient conduire au développement d’un nouveau médicament, selon un communiqué de presse sur les nouveaux outils. Ces services fournissent la Infrastructure les entreprises doivent accélérer, automatiser et intensifier leur travail.

En quelques minutes, AlphaFold2 peut prédire la structure 3D d’une protéine avec plus de précision que les technologies traditionnelles et à l’échelle dont les chercheurs ont besoin. Prédire cette structure est essentiel car cela peut aider les chercheurs à comprendre la fonction d’une protéine dans une maladie.

AlphaFold2 fonctionne sur Google Vertex IA pipeline, une plate-forme qui permet aux chercheurs de créer et de déployer plus rapidement des modèles d’apprentissage automatique.

Une cible biologique est le plus souvent une protéine , un élément essentiel des maladies et de toutes les autres parties de la vie. Trouver cette cible implique d’identifier la structure d’une protéine, qui détermine sa fonction, ou le rôle qu’elle joue dans une maladie.

La suite d’identification de cibles et de pistes vise à rationaliser la première étape clé du développement de médicaments, qui consiste à identifier une cible biologique sur laquelle les chercheurs peuvent se concentrer et concevoir un traitement autour, selon Maniar.

La deuxième solution de Google Cloud, la suite Multiomics, vise à aider les chercheurs à relever un autre défi de taille : l’analyse des données génomiques.

Colossal Biosciences, une société de biotechnologie qui vise à utiliser l’ADN et le génie génétique pour inverser l’extinction, utilise la suite Multiomics dans ses recherches.

En tant que startup, Colossal ne disposait pas de l’infrastructure interne nécessaire pour organiser ou déchiffrer des quantités massives de données génomiques. Une seule séquence du génome humain nécessite plus de 200 gigaoctets de stockage, et les chercheurs pensent qu’ils auront besoin de 40 exaoctets pour stocker les données génomiques mondiales d’ici 2025, selon le Institut national de recherche sur le génome humain.

L’institut estime que cinq exaoctets pourraient stocker chaque mot jamais prononcé par les humains, donc construire la technologie pour soutenir l’analyse des données génomiques n’est pas une mince tâche.

En tant que telle, la suite Multiomics vise à fournir aux entreprises comme Colossal l’infrastructure dont elles ont besoin pour donner un sens à de grandes quantités de données afin qu’elles puissent passer plus de temps à se concentrer sur les nouvelles découvertes scientifiques.

« Si nous devions tout faire à partir de zéro, je veux dire, c’est la puissance de Google Cloud, n’est-ce pas ? » Le vice-président de la stratégie et des sciences informatiques de Colossal, Alexander Titus, a déclaré à CNBC dans une interview. « Nous n’avons pas à construire cela à partir de zéro, ce qui nous fait définitivement gagner du temps et de l’argent. »

La capacité des chercheurs à séquencer l’ADN a historiquement dépassé leur capacité à le déchiffrer et à l’analyser. Mais à mesure que la technologie s’est améliorée ces dernières années, les données génomiques ont ouvert de nouvelles perspectives dans des domaines tels que les variations génétiques associées à la maladie.

Maniar de Google Cloud a déclaré que cela pourrait finalement aider au développement de médicaments et de traitements plus personnalisés. Rien qu’en 2021, les deux tiers des médicaments approuvés par la Food and Drug Administration ont été soutenus par la recherche en génétique humaine, selon un article publié dans la revue « Nature.”

Maniar pense que la suite Multiomics contribuera à encourager l’innovation.

Ben Lamm, PDG de Colossal, a déclaré que la suite Multiomics est la raison pour laquelle la société a pu effectuer des recherches sur « tout délai raisonnable ». Colossal a commencé à piloter la technologie de Google à la fin de l’année dernière et, par conséquent, Lamm a déclaré que la société était sur le point de produire un mammouth laineux d’ici 2028.

Sans la suite Multiomics, Lamm a déclaré qu’il pensait que l’entreprise aurait été retardée de plus d’une décennie.

« Nous ne serions nulle part près d’où nous sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Avant d’utiliser la suite Google Cloud, une grande partie de la gestion des données de Colossal était effectuée manuellement à l’aide de feuilles de calcul, a déclaré Lamm.

Il a dit que cela aurait été un « fardeau énorme » pour l’entreprise d’essayer de construire les outils plus complexes dont elle avait besoin pour la recherche.

« Nous ne sommes plus dans les petites données en matière de biologie », a déclaré Titus de Colossal. « Nous réfléchissons à l’échelle de comment pouvons-nous avoir un aperçu de 10 000, 20 000, 10 millions d’années d’histoire de l’évolution ? Et ces questions ne trouvent tout simplement pas de réponse sans une infrastructure informatique évolutive et des outils tels que le cloud computing et Multiomics.