Google Cloud et Rite Aid annoncent un partenariat technologique pluriannuel

Aide rituelle et Google Cloud a annoncé un nouveau partenariat pluriannuel dans le cadre duquel Google Cloud fournira à Rite Aid des informations technologiques pour rendre ses pharmacies plus axées sur les données et personnalisées.

La chaîne de pharmacies migrera ses applications clés vers Anthos de Google Cloud, une plate-forme offrant aux entreprises des analyses d’apprentissage automatique, une protection des données grâce à une technologie de sécurité, un logiciel de collaboration d’équipe et la possibilité d’exécuter et de créer des applications.

Aide rituelle déplacera son outil de planification des vaccins, son infrastructure de messagerie client et sa plate-forme d’engagement numérique vers Google Cloud, fournissant environ 2 350 capacités de cloud computing aux pharmacies Rite Aid sur site.

De plus, l’entreprise pharmaceutique utilisera la technologie Google pour déplacer ses données d’entreprise vers Google Cloud via BigQuery, un entrepôt de données multicloud qui transforme les mégadonnées en informations commerciales. Rite Aid mettra également à jour la suite d’applications de gestion des avantages pharmaceutiques de sa société de prestations et de services pharmaceutiques Elixir.

« Le pouvoir des pharmacies et le rôle important que jouent les pharmaciens dans la santé de leurs communautés se sont considérablement accrus pendant la COVID. Réaliser ce potentiel signifie faire des investissements stratégiques dans la technologie qui peuvent vraiment aider nos clients et maximiser les capacités de nos pharmaciens », Justin Mennen , vice-président exécutif et directeur du numérique et de la technologie chez Rite Aid, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

L’innovation et la mise en œuvre numériques ont conduit à des collaborations et des partenariats entre les chaînes de pharmacies et les grandes technologies.

En décembre 2021, CVS Santé et Microsoft a annoncé une alliance visant à accélérer l’approche numérique de CVS Health et à offrir une expérience plus personnalisée et axée sur les données à ses clients, employés et partenaires de l’écosystème.

L’alliance s’est concentrée sur cinq domaines : des soins personnalisés, l’expansion des services cloud, l’habilitation des travailleurs de première ligne, des solutions innovantes et la numérisation des opérations.