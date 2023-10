Google Clock intègre deux nouvelles fonctionnalités intéressantes avec la météo et la synchronisation des alarmes

Google a commencé à lancer une nouvelle application Google Clock qui ajoute au moins deux nouvelles fonctionnalités utiles pour ceux qui comptent sur l’application Clock pour leur routine de réveil quotidienne ou qui voyagent régulièrement de ville en ville. L’un ne sera également utile que si vous possédez une Pixel Watch.

Le nouvelle horloge Google v7.6 est en cours de déploiement et nous pouvons y voir les prévisions météorologiques pour plusieurs villes, une prévision pour la journée si vous ignorez une alarme de l’application Horloge et une nouvelle option pour synchroniser les alarmes entre votre téléphone et la Pixel Watch. Cela pourrait également nécessiter une mise à jour de l’application Horloge de la Pixel Watch, mais les paramètres sont tous là pour que cela fonctionne. Et oui, nous supposons que cela fonctionne également sur la Pixel Watch 2.

Qu’est-ce qu’il y a de génial dans tout ça ? Eh bien, qui ne veut pas connaître la météo du jour ou celle des villes où vous voyagez le plus souvent ? Et si vous portez une Pixel Watch au lit, n’aimeriez-vous pas synchroniser les alarmes entre le téléphone et la montre plutôt que de gérer des alarmes distinctes entre les deux ? Je le ferais certainement. J’ai un enfant (et quelques chats) qui me sert d’alarme, donc je ne sais pas si ou quand je testerai un jour cela. Vous devrez me dire à quel point c’est génial.

Si vous ne voyez pas encore de mise à jour de Google Clock 7.6 sur Google Play, c’est probablement parce que Google déteste l’idée que tout le monde ait de belles choses en même temps et est apparemment d’accord avec le monde qui afflue vers des sites .apk désagréables au lieu de s’amuser ensemble. C’est bizarre et je n’ai jamais compris la position de Google là-bas, mais bon, c’est comme ça, disent-ils. Alors allez chercher l’application si vous en avez besoin ou essayez d’être patient pour synchroniser la météo et les alarmes de la Pixel Watch.

Lien Google Play: Horloge Google

// Google Actualités (télégramme)