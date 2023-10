Google Clock bénéficie de nouvelles fonctionnalités de prévisions météorologiques et de synchronisation des alarmes | Actualités technologiques

Google Clock bénéficie de nouvelles fonctionnalités de prévisions météo et de synchronisation des alarmes

Google Clock est préinstallé sur divers smartphones Android.

Google déploie de nouvelles fonctionnalités dans son application Clock. La dernière version de l’application (Clock v7.6) inclut désormais une bascule de prévisions météorologiques et la possibilité de synchroniser les alarmes avec les appareils WearOS.

D’après un message de Mishaal Rehman sur X (anciennement Twitter), lors de la configuration d’une nouvelle alarme, l’application Horloge affiche une nouvelle option appelée « Prévisions météo », qui affiche les informations météorologiques locales lorsque l’alarme est désactivée.

Cependant, les prévisions météorologiques semblent actuellement apparaître pour une poignée d’utilisateurs qui ont préinstallé la nouvelle application Pixel Weather, ce qui signifie qu’elle n’est disponible que pour le Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro fonctionnant sous Android 14 QPR1 bêta.

Après avoir activé l’option « Météo locale sur l’horloge », l’application commencera à afficher des informations météorologiques pour différentes villes sur le widget d’horloge « Monde » et l’onglet « Horloge ». Bien qu’il puisse être limité à la série Pixel 8 pour le moment, la rumeur veut que Google pourrait le rendre disponible pour le Pixel 5a et les versions plus récentes avec le Pixel Feature Drop de décembre 2023.

Le géant de la technologie a également ajouté une « option de synchronisation des alarmes » qui vous permet de synchroniser les alarmes entre votre téléphone et la Pixel Watch. Rehman dit que la fonctionnalité fonctionne à la fois avec la Pixel Watch sur wearOS 3 et la Pixel Watch 2 sur WearOS 4.

Les utilisateurs qui ont plus d’une montre connectée à leur téléphone peuvent également choisir avec quel portable ils souhaitent synchroniser les alarmes et choisir de faire sonner à la fois le téléphone et la montre ou simplement le portable en utilisant la « Sonnerie adaptative ». Google semble également avoir introduit de nouvelles modifications dans l’interface utilisateur, l’horloge de la maison étant désormais centrée. Auparavant, il était aligné sur le côté gauche de l’écran.