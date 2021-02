Google Classroom, Meet pour obtenir plus de 50 nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’apprentissage en ligne au milieu d’une pandémie

Google a annoncé une série de mises à jour pour sa plate-forme de classe virtuelle Google Classroom et sa plate-forme de vidéoconférence Google Meet afin d’améliorer l’éducation en ligne au milieu de la pandémie COVID-19. Annoncé lors de l’événement Learning with Google qui a eu lieu plus tôt dans la journée, le géant du logiciel affirme que plus de 50 nouvelles fonctionnalités sont présentes dans ses produits éducatifs qui visent à améliorer l’apprentissage en ligne. Notamment, Google renomme G Suite for Education en Google Workspace for Education, de la même manière qu’il a renommé G Suite en Google Workspace l’année dernière. Google Workspace for Education remanié comprend essentiellement des services existants tels que Classroom, Meet, Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, etc., avec quelques modifications.

Google a également déclaré que l’édition gratuite de G Suite for Education serait renommée Google Workspace for Education Fundamentals, alors qu’il existe trois nouveaux plans payants pour les instituts qui nécessitent des outils de sécurité et des fonctionnalités de productivité plus puissants. Il s’agit notamment de Google Workspace for Education Standard, The Teaching and Learning Upgrade et Google Workspace for Education Plus (anciennement G Suite Enterprise for Education). La société ajoute que les utilisateurs disposant de plans Google pour l’éducation n’auront rien à faire, car les modifications se produiront automatiquement. Google a déclaré qu’il contacterait les institutions concernées dans les semaines à venir pour discuter des options de stockage dont elles pourraient avoir besoin.

En termes de fonctionnalités, l’application Google Classroom pour Android bénéficiera d’une assistance hors ligne plus tard cette année, permettant aux étudiants de commencer leur travail, d’ouvrir des pièces jointes Drive, de réviser et de rédiger des devoirs sans connexion Internet. L’application Android bénéficiera également d’une fonction de notation améliorée pour améliorer les communications entre les élèves et les enseignants lors des devoirs. Les enseignants qui utilisent Education Plus ou Teaching and Learning Upgrade pourront bientôt intégrer leurs outils et contenus EdTech tiers préférés directement dans l’interface de Classroom, sans connexion supplémentaire. La fonctionnalité « Modules complémentaires pour la classe » sera déployée plus tard cette année.

Google Meet prendra également en charge plusieurs hôtes plus tard cette année pour faciliter le partenariat avec d’autres personnes aidant à faciliter la salle de classe. Tous les hôtes auront accès aux contrôles de modération, afin qu’ils puissent partager la charge de gérer qui peut rejoindre, contrôler qui peut utiliser le chat ou présenter leur écran, et plus encore. Google ajoutera un bouton tout muet et donnera le contrôle total aux modérateurs.

Parlant de l’Inde, Google affirme que le hub Teach from Anywhere lancé en avril de l’année dernière a aidé plus de neuf lakh à se lancer dans l’enseignement à distance au milieu de la pandémie. L’initiative visait à améliorer l’enseignement en ligne en formant des enseignants et d’autres parties prenantes. La société ajoute qu’à ce jour, plus de cinq enseignants lakh ont assisté à ces webinaires pour apprendre des outils numériques pour la pédagogie et le développement des compétences.