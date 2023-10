Google Chrome reçoit cinq grandes mises à jour de la barre d’adresse

Le navigateur Web le plus utilisé sur Terre reçoit des mises à jour importantes pour sa barre d’adresse. Aujourd’hui, Google en a annoncé cinq, et ils visent tous à rendre votre utilisation de la barre d’adresse plus efficace.

Premièrement, la saisie semi-automatique est devenue plus intelligente. Auparavant, Chrome ne complétait automatiquement les URL dans la barre d’adresse que si vous en tapiez correctement le début. Mais désormais, à partir du bureau, la barre d’adresse complétera automatiquement les URL en fonction de n’importe quel mot que vous avez précédemment utilisé pour rechercher un site Web. Ainsi, dans l’exemple de Google, si dans le passé vous avez recherché « vols » et que vous vous êtes retrouvé sur Google Flights, le navigateur complétera automatiquement l’URL de Google Flights lorsque vous recherchez à nouveau « vols ».

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante est la capacité de Chrome à suggérer des sites populaires même si vous ne les avez jamais visités ou si vous avez mal saisi l’URL. L’exemple donné par Google est qu’un ami a mentionné avoir vérifié Google Earth, puis vous accédez à la barre d’adresse de Chrome et commencez à taper « Google Earth » et cela est suggéré dans la liste déroulante.

La barre d’adresse comporte désormais des corrections automatiques de fautes de frappe, et cette fonctionnalité est assez explicite. Ceci est disponible aujourd’hui dans Chrome sur ordinateur, Android et iOS.

Ensuite, vous pouvez désormais effectuer une recherche dans vos dossiers de favoris directement depuis la barre d’adresse, sur ordinateur et mobile. Il vous suffit d’inclure le nom du dossier dans la recherche et vous obtiendrez des suggestions de cette collection.

Enfin, Google affirme que la barre d’adresse de Chrome est désormais plus facile à lire, grâce à une présentation visuelle améliorée, et qu’elle est également plus réactive, pour pouvoir vous fournir des résultats plus rapides dès que vous commencez à taper.

