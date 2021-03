De plus, Google Chrome v89 reçoit également de nouvelles mises à niveau et correctifs. Le navigateur améliore l’expérience pour créer et maintenir des profils d’utilisateurs personnalisés. Une nouvelle liste de lecture a été ajoutée à la dernière version du navigateur qui permet aux utilisateurs d’ajouter du contenu à la liste de lecture. L’option est disponible dans le coin supérieur gauche. Google apporte également la prise en charge de la nouvelle API, WebHID à Chrome. Du côté mobile, WebNFC permettra désormais aux sites Web de lire et d’écrire sur des balises NFC sur les appareils Android pris en charge.

Le navigateur Google Chrome reçoit une mise à jour qui introduit la fonctionnalité très attendue de sous-titrage en direct. Comme le nom de la fonctionnalité l’indique, les utilisateurs peuvent accéder à la transcription en direct des fichiers vidéo ou audio lus sur le navigateur, quel que soit le site Web. La légende en direct est également présente de manière native sur d’autres plates-formes appartenant à Alphabet telles que Google Meet et YouTube. Google avait présenté Live Caption à Google I / 0 2019 pour les téléphones Google Pixel avec Android 10. La fonctionnalité a ensuite été déployée sur la série Samsung Galaxy S20, la série OnePlus 8, OnePlus Nord, etc. L’option est maintenant disponible avec Google Chrome v89 stable et supérieur. La mise à jour de Chrome semble se déployer de manière échelonnée, ce qui signifie que le déploiement complet peut prendre un certain temps. Les utilisateurs peuvent vérifier la version du navigateur en cliquant plus (représenté par trois points verticaux) en haut à droite> Aide> À propos de Chrome.

