Google Chrome facilite désormais la personnalisation de votre bureau. Voici comment

La dernière mise à jour de Google pour Chrome simplifie modifier la conception de votre bureau par défaut de la palette de couleurs blanche et grise standard. Un nouveau panneau latéral vous permet d’accéder aux fonctionnalités de personnalisation et de prévisualiser la conception de votre navigateur en temps réel, a annoncé mardi la société.

Vous pouvez maintenant changer les couleurs, les thèmes d’arrière-plan ou d’autres paramètres en cliquant sur le Personnaliser Chrome icône en bas de votre écran. Le menu latéral apparaît et présente les options de couleur et la possibilité de télécharger votre propre image ou de changer de thème. Environ 13 collections de thèmes s’affichent dans la barre latérale, vous permettant de sélectionner des options telles que « Seascapes », « Life » et « Latino Artists Collection ». C’est un léger changement, car auparavant, vous deviez visiter le Web Store de Chrome pour choisir parmi une série de thèmes. Cependant, vous pouvez toujours accéder à la boutique en ligne pour afficher une variété d’options non affichées dans le panneau latéral.

Les utilisateurs de Chrome peuvent échanger différents schémas de couleurs dans les thèmes, en les ajustant à votre goût. De plus, Google dit que vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à un seul thème. Après avoir fait votre sélection, basculez sur « Actualiser quotidiennement » pour configurer une file d’attente tournante d’arrière-plans.

Pour rendre le processus de personnalisation encore plus simple, Chrome enregistre automatiquement vos modifications, éliminant ainsi le besoin de cliquer sur « Terminé » pour appliquer vos modifications. Une fois que vous avez modifié votre conception, fermez simplement le panneau latéral. Vous pouvez toujours revenir à la version phare de Chrome si vous préférez.

