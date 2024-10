Google Chrome bénéficie de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances

Le navigateur Chrome de Google a la réputation d’être un gourmand en mémoire, malgré les efforts du géant de la recherche pour contrôler le navigateur. Eh bien, Google ajoute maintenant encore plus de fonctionnalités de gestion des performances à Chrome qui permettront, espérons-le, aux utilisateurs de récupérer certaines ressources système.

Dans un article de blogGoogle a détaillé les nouvelles fonctionnalités, qui incluent un outil de détection des performances et des améliorations du mode Memory Saver existant de Chrome.

L’outil de détection des performances est une fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque Chrome détecte que les onglets en arrière-plan utilisent des ressources supplémentaires. La fenêtre contextuelle affiche les onglets incriminés et propose un bouton « Réparer maintenant » qui rend les onglets répertoriés inactifs pour conserver les ressources système.

Cela ressemble beaucoup au navigateur Edge de Microsoft, qui offre une fonctionnalité « essentiels du navigateur » qui inclut une surveillance des performances qui avertit les utilisateurs lorsque certains onglets fonctionnent mal.

Quant à la fonction Memory Saver, elle dispose de trois modes pour un meilleur contrôle des performances : modéré, équilibré et maximum. Modéré désactivera les onglets et libérera de la mémoire en fonction des besoins actuels du système, équilibré prendra en compte à la fois les besoins du système et les habitudes de navigation, et Maximum désactivera les onglets une fois que vous aurez arrêté de les utiliser beaucoup plus rapidement que les autres modes.

Encore une fois, cela ressemble beaucoup à l’outil d’optimisation des performances d’Edge qui peut automatiquement « mettre en veille » les onglets inutilisés pour conserver les ressources système. Il comprend également une variété de paramètres de personnalisation pour rendre l’optimisation plus agressive, mettre les onglets en veille plus rapidement et même empêcher certains onglets de se mettre en veille.

Notamment, Chrome peut également le faire grâce à une nouvelle option de personnalisation des performances dans les paramètres. Les utilisateurs peuvent spécifier des sites Web qui doivent toujours rester actifs et y apporter d’autres modifications aux paramètres de performances de Chrome.

Dans l’ensemble, ces nouvelles fonctionnalités semblent toutes être des pas dans la bonne direction et, espérons-le, donneront aux utilisateurs plus de contrôle sur Chrome et son utilisation des ressources. Dans le même temps, il semble que Google soit actuellement en train de rattraper certains autres navigateurs du marché. Le navigateur Edge de Microsoft, qui fonctionne sur le même moteur sous-jacent que Chrome, est assez efficace sous Windows. Lors de mes propres tests, j’ai constaté qu’Edge gère systématiquement mieux les performances et l’utilisation des ressources que les autres options sur les appareils Windows.

Source: Google Via: Autorité Android