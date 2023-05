Google Chrome apporte de meilleurs cerveaux d’IA sur le Web

Une grande partie de la technologie d’intelligence artificielle que nous utilisons aujourd’hui fonctionne dans d’énormes centres de données exploités par des géants du cloud computing comme Amazon, Microsoft et Google. Mais avec une technologie appelée WebGPU que Google intègre désormais dans son navigateur Chrome, les applications Web peuvent tirer parti plus directement du traitement de l’IA.

Google a annoncé l’adoption du WebGPU lors de son Conférence Google I/O Mercredi. Avec WebGPU, les applications Web sur les téléphones ou les ordinateurs portables peuvent mieux exploiter les types de logiciels d’intelligence artificielle qui balayent tout, des outils créatifs aux applications de santé.

« Le WebGPU rend le Web prêt pour l’IA », a déclaré Matt Waddell, qui dirige le travail de Chrome axé sur les développeurs et les consommateurs, dans une interview exclusive avant la conférence. Lors de Google I/O, l’entreprise prévoit de faire la démonstration d’une application Web en cours d’exécution Diffusion stable de Stability AI logiciel pour transformer les invites de texte en images, a-t-il déclaré.

Cette décision reflète l’omniprésence croissante de la technologie d’IA qui est utilisée dans les coulisses depuis des années, mais qui est devenue beaucoup plus importante avec de nouveaux outils d’IA génératifs comme ChatGPT d’OpenAI, Bing de Microsoft, Bard de Google et Firefly d’Adobe. Google – pris au dépourvu par ChatGPT malgré le fait que le PDG Sundar Pichai ait déclaré Google une première entreprise d’intelligence artificielle en 2016 – se précipite pour capitaliser sur l’excitation.

Bien que le matériel de téléphone et d’ordinateur portable soit beaucoup moins puissant que le matériel de serveur de centre de données, le fait de pouvoir exécuter l’IA localement sur un appareil évite les problèmes de réseau et peut vous aider à contrôler vos données. Cela pourrait être utile pour les entreprises disposant de données sensibles ou d’applications de santé dont vous souhaitez garder les résultats privés, a déclaré Waddell.

Les origines de WebGPU remontent à des années projets chez Google, Pomme et autres qui a révolutionné le matériel de jeu vidéo sur le Web. Cela a permis aux applications Web d’exploiter la puissance brute des unités de traitement graphique, ou GPU, que seuls les jeux vidéo à forte composante graphique pouvaient utiliser auparavant. L’industrie informatique a découvert que ces GPU sont également très efficaces pour accélérer l’IA.

Les logiciels d’IA peuvent également s’exécuter dans des applications s’exécutant nativement sur un appareil, comme c’est le cas avec des logiciels tels que les applications d’édition d’images Lightroom et Photoshop d’Adobe. Mais l’accélération de l’IA dans les applications Web signifie que les développeurs ont de meilleures chances de tirer parti de l’universalité de la plate-forme Web.

« Nous pensons tout le temps à une plate-forme Web plus performante et plus puissante », a déclaré Waddell.

Moins de tracas liés à la compatibilité du navigateur

L’universalité du Web s’est cependant accompagnée de problèmes, notamment des efforts fragmentés pour ajouter de nouvelles capacités de navigateur que les programmeurs peuvent utiliser. Cela compromet la facilité de développement d’un site Web ou d’une application Web qui fonctionnera de la même manière sur de nombreux appareils sans solutions de contournement compliquées.

Mais également à Google I/O, la société a annoncé un partenariat avec Firefox de Mozilla, Safari d’Apple et Edge de Microsoft pour détailler un nouvel effort appelé Baseline pour signaler le les développeurs de fonctionnalités Web peuvent compter sur tous les navigateurs prenant en chargea déclaré Waddell.

La base de référence 2024 devrait arriver à la fin de cette année, puis être mise à jour en continu à mesure que de nouvelles fonctionnalités compatibles arrivent.

Déplacer plus rapidement les applications Android sur le Web

Un autre changement de programmation émergeant chez Google I/O est la technologie Web étendue appelée WebAssembly – Wasm en abrégé – qui promet d’accélérer les applications Web. Wasm permet aux programmeurs de traduire des logiciels natifs pour qu’ils s’exécutent dans des navigateurs Web, alimentant la version Web d’Adobe Photoshop et Logiciel de conception AutoCAD d’Autodesk.

Lors de Google I/O, la société prévoit d’annoncer que les développeurs peuvent désormais convertir des applications écrites en langage Kotlin en Wasm. Étant donné que Kotlin est le langage le plus largement utilisé pour écrire des applications Android, cela pourrait aider les développeurs Android à atteindre plus facilement de nouveaux utilisateurs sur d’autres plates-formes.

