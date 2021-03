La dernière mise à jour de Google Chrome pour Android apporte une gestion améliorée de la mémoire qui permet à Chrome de démarrer 13% plus rapidement qu’auparavant. Les onglets dits «lyophilisés», c’est-à-dire les onglets que vous avez laissés ouverts depuis votre précédente session de navigateur, seront désormais enregistrés dans une version légère spéciale qui prend autant de place qu’une capture d’écran et prend toujours en charge le défilement, le zoom et le tapotement sur les liens . Google explique que cela vous aidera à obtenir une sensation plus réactive pendant que la page Web se charge en arrière-plan.

De plus, le nouveau Chrome pour Android devrait améliorer l’utilisation de la mémoire et réduire les plantages tout en démarrant 7,5% plus rapidement au démarrage. Google revendique également 22% de meilleures performances de processus de navigateur, 8% de meilleur rendu et 3% d’améliorations du GPU.

Il existe également une autorisation sur la version 64 bits de Google Chrome pour Android, qui arrivera aux appareils exécutant Android 10 avec 8 Go de RAM ou plus. L’application Chrome 64 bits reconditionnée promet des temps de chargement 8,5% plus rapides, un défilement 28% plus fluide et une latence d’entrée moindre.

