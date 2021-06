Google Chat est à peu près disponible pour tout le monde maintenant

La fin de Hangouts se produira probablement sans que personne ne s’en rende vraiment compte, car Google a rendu son remplacement facilement disponible. Cette lente disparition des Hangouts a donné aux gens tout le temps du monde pour faire la transition et s’entendre Google Chat, l’application de messagerie moderne de l’entreprise.

Aujourd’hui, essentiellement dans le cadre d’une grande annonce de Google Workspace et après une période de prévisualisation, Google Chat est disponible pour tous si vous êtes intéressé. En supposant que vous n’ayez pas quitté Hangouts pour un autre service de messagerie d’un autre fournisseur, passer à Chat est probablement une bonne idée à ce stade.

Pour commencer, vous pouvez toujours ouvrir chat.google.com et ça marchera. Vous pouvez ouvrir Gmail (sur le Web), accéder aux paramètres et à l’onglet « Discuter et se rencontrer », puis appuyer sur l’option « Google Chat » avant d’enregistrer pour désactiver Hangouts et basculer. Vous pouvez également simplement installer l’application Google Chat si vous ne l’avez pas encore fait et l’utiliser de cette façon. Oh, vous pouvez même mettre Chat dans votre application Gmail sur Android. C’est bizarre, mais tu peux.

Google devrait déjà avoir déplacé vos conversations Hangouts vers Chat, y compris votre groupe bavarder, donc glisser ne devrait pas être un gros problème. Vous pouvez continuer de vieilles conversations dans quelque chose qui n’est pas aussi vieux et obsolète que Hangouts (comme, il a un thème sombre).

Le chat est-il bon ? C’est une application de messagerie assez solide pour la plupart. C’est mieux que Hangouts, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Vous devriez essayer de faire basculer tous vos amis et votre famille en même temps si vous quittez Hangouts, car la connexion de médias peut être étrange et utilise Drive (du moins pendant un certain temps).

De gros utilisateurs de Chat ? Comment s’est passé le changement ?