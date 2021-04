Lundi, le Jet Propulsion Lab de la National Aeronautics and Space Administration a effectué avec succès le premier vol historique de l’hélicoptère Mars Ingenuity. Pour célébrer ce premier vol sur la planète rouge, la NASA a collaboré avec Google pour une activité amusante que les utilisateurs d’Internet peuvent apprécier. Si vous tapez «Ingenuity NASA» ou simplement «Ingenuity» dans la barre de recherche de Google, les résultats vous montreront la version animée du mini-hélicoptère sur le côté droit de la page Web. Si vous cliquez sur le mini-hélicoptère, une surface accidentée de mars apparaît du bas de la page et Ingenuity prend son envol sur votre écran. Cette animation amusante pourrait donner aux utilisateurs l’occasion de voir comment l’hélicoptère a survolé la planète rouge lundi.

Ingenuity a fait son atterrissage sur Mars attaché au ventre du Perseverance Rover de la NASA, en février de cette année. Lundi, le Space Flight Operations Facility du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a effectué son premier test en vol du mini-hélicoptère sur Mars. Propulsé par l’énergie solaire, l’hélicoptère a décollé pour la première fois à 3 h 34 HAE (13 h 04 IST) – 12 h 33 Heure solaire moyenne locale (heure de Mars) lundi.

L’équipe d’Ingenuity a déterminé qu’à ce moment-là, l’hélicoptère aurait une énergie et des conditions de vol optimales. Ingenuity a volé à son altitude maximale prescrite de 10 pieds ou trois mètres et a maintenu un vol stationnaire stable pendant 30 secondes. L’hélicoptère a ensuite atterri à la surface de Mars après avoir enregistré un total de 39,1 secondes de vol, a rapporté la NASA. Programme d’exploration de Mars.

La NASA avait également collaboré avec la pop star australienne Sia avant le premier vol d’essai d’Ingenuity. La chanteuse a publié un clip vidéo pour sa chanson intitulée, Flottant dans l’espace qui avait été écrit et exécuté pour célébrer le prochain vol d’essai. Le clip est sorti le 7 avril et présentait des clips vidéo montrant comment Ingenuity a commencé son voyage sur Terre à travers divers tests, expériences et modifications par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ingenuity allait décoller pour la première fois le 11 avril, cependant, la date a été décalée au 19 avril compte tenu des conditions météorologiques optimales.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici