Google célèbre l’écrasement d’un vaisseau spatial de la NASA sur un astéroïde avec une astuce de navigateur cool. Est-ce que tu l’as essayé?

Un vaisseau spatial de la NASA a percuté un astéroïde à quelque 11 millions de kilomètres, dans le but de dévier son orbite. La mission devient un test historique de la capacité de l’humanité à protéger un objet céleste d’une vie dévastatrice sur Terre. Célébrant cette réalisation historique, Google a proposé une création très innovante. Lorsqu’une personne tape “NASA DART” dans le champ de recherche de Google, les résultats se bloquent avec une animation du vaisseau spatial de la NASA s’écraser sur l’écran. Il peut être vu se produire au-dessus de votre texte de recherche.

L’animation se termine en fumée, illustrant parfaitement un crash. Voici quelques images :





Pendant ce temps, selon la NASA, le Double Asteroid Redirection Test ou impacteur DART a atteint sa cible, la roche spatiale Dimorphos, 10 mois après avoir décollé de Californie pour sa mission pionnière. La NASA a diffusé en direct l’ensemble du processus.

Dimorphos est un astéroïde de 160 mètres – à peu près comparable en taille à une pyramide égyptienne – qui orbite sur un demi-mile de long

grand frère appelé Didymos. Jamais vu auparavant, le “moonlet” est apparu comme un grain de lumière environ une heure avant la collision.

Lorsque l’image finale s’est figée, les scientifiques et ingénieurs de la NASA ont éclaté de joie et ont applaudi. L’image gelée indique que le signal a été perdu et que l’impact a réussi.

Bien que les astéroïdes jumeaux ne constituent pas une menace réelle pour la planète Terre, la NASA a traité la mission comme une expérience, jugée importante à réaliser, avant un réel besoin d’une mission similaire.

La preuve de concept a maintenant concrétisé ce qui n’a été tenté que dans la science-fiction – notamment dans des films comme “Armageddon” et “Don’t Look Up”. Très peu des milliards d’astéroïdes et de comètes de notre système solaire sont considérés comme potentiellement dangereux pour notre planète, et parmi ceux-ci, aucun n’est potentiellement attendu dans les cent prochaines années environ, mais cela dit, cela peut arriver si nous attendons assez longtemps.

Nous le savons grâce aux archives géologiques – par exemple, l’astéroïde Chicxulub de six miles de large a frappé la Terre il y a 66 millions d’années, plongeant le monde dans un long hiver qui a conduit à l’extinction massive des dinosaures ainsi que de 75% de toutes les espèces.

