Google célèbre le Mois du patrimoine amérindien via Chrome, Assistant

Le mois du patrimoine amérindien a débuté cette semaine et Google aide à célébrer en sensibilisant à l’histoire et à la culture via Google Assistant, Chrome et Chrome OS. Vous pourrez obtenir des collections de faits historiques, ainsi que des histoires, et également montrer l’art autochtone dans votre navigateur ou sur votre bureau.

Pour ceux qui ont un appareil intelligent Google Home ou Nest, vous pouvez dire “Joyeux mois du patrimoine amérindien” ou “Donnez-moi un fait sur le patrimoine amérindien” tout au long du mois pour obtenir des faits et des histoires. Ceux-ci sont en ligne maintenant si vous souhaitez essayer et apprendre quelque chose.

Dans le département artistique, Google a demandé à cinq artistes amérindiens de créer des thèmes pour les Chromebooks et le navigateur Chrome. Vous trouverez des œuvres de Crystal Worl, James P. Johnson, Michael Namingha, Noah Lee et Richard D. York. J’ai inclus quelques-unes des pièces dans cet article, mais vous trouverez toute la collection sur ce lien Chrome Web Store.

Pour ajouter l’un de ceux-ci à votre navigateur, vous vous dirigerez simplement vers ce lien ci-dessus, appuyez sur l’art, puis sur “Ajouter à Chrome”. Cela ne pourrait pas être plus facile.

// Google