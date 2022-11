Google célèbre la Coupe du monde 2022 avec Doodle, un nouveau jeu

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 débute dimanche au Qatar, et Google se met dans l’ambiance avec un Doodle et un nouveau jeu multijoueur.

Le Doodle animé comprend une paire de chaussures à crampons multicolores qui s’entraînent à passer avec un ballon alors que le monde tourne son attention vers le plus grand tournoi de football mondial. Les fans qui souhaitent entrer eux-mêmes dans l’action peuvent Google “World Cup Qatar 2022” sur leur appareil mobile pour rivaliser avec d’autres fans du monde entier.

La Coupe du monde oppose 32 des meilleures équipes nationales du monde pour déterminer quel pays peut prétendre à la supériorité du football au cours des quatre prochaines années. La compétition a généralement lieu tous les quatre ans en juin et juillet, mais c’est la première fois que le tournoi se déroule en novembre.

C’est également la première fois que le tournoi est organisé par un pays du Moyen-Orient, qui a chaleur brutale du milieu de l’été, d’où la raison du report des jeux plus tard dans l’année. Le tournoi a également été condensé sur quatre jours pour minimiser les perturbations de mi-saison. Les jeux se termineront le 18 décembre

Fox détient les droits exclusifs en anglais pour diffuser la Coupe du monde aux États-Unis. De nombreux services de streaming TV en direct aux États-Unis proposent FS1 et des stations Fox locales, à savoir Sling TV Blue, YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Cliquez ici pour le programme complet de la Coupe du monde.