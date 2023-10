Google Camera est désormais Pixel Camera sur le Play Store, Google Photos obtient une feuille de partage native d’Android 14

L’application Google Camera exclusive aux appareils Pixel a été renommée Pixel Camera sur le Play Store par Google. Le géant de la recherche sur Internet a également remplacé « Google Camera » par « Pixel Camera » dans la description de l’application, et il indique désormais : « Ne manquez jamais un instant avec l’appareil photo Pixel entièrement repensé et prenez des photos et des vidéos fantastiques en utilisant des fonctionnalités telles que Portrait, Night Sight. , Time Lapse et Flou Cinématographique. »

La dernière version de l’application Pixel Camera disponible pour Pixel Fold, Pixel Tablet et Pixel 7 Pro est la v9.0, tandis que les Pixel 8 et 8 Pro obtiennent la v9.1. Il convient également de mentionner que la dernière version de Pixel Camera ne fonctionne que sur les appareils Pixel exécutant Android 14 et supérieur, tandis que la version pour Wear OS ne fonctionne que sur les appareils exécutant Wear OS 3 et supérieur et connectés aux smartphones Pixel.





















Application Appareil photo Pixel

En plus de renommer l’application Google Camera, Google a également déployé la feuille de partage native Android 14 pour Google Photos, ainsi lorsque vous cliquez sur l’icône de partage, une feuille « Partage d’image » glisse vers le haut, avec le bouton « Modifier » en haut. -coin droit vous permettant de sélectionner plusieurs images à partager.

L’image sélectionnée comporte également l’icône en forme de crayon dans son coin pour lancer l’outil de balisage, le carrousel situé en dessous comportant plusieurs actions Google Photos, notamment Créer un lien, Envoyer des photos et Ajouter à l’album. Dans les lignes suivantes, vous obtenez les cibles Direct Share, y compris les applications fréquemment utilisées. Et lorsque vous faites défiler vers le haut, vous pouvez accéder à l’intégralité de la grille.











Feuille de partage Google Photos (première image : ancienne mise en page ; deuxième et troisième images : nouvelle mise en page)

Cette nouvelle feuille de partage est disponible sur la version 5.65 de Google Photos sur les smartphones Pixel sous Android 14, donc si vous ne la voyez pas encore sur votre appareil. La feuille de partage sur Google Photos sur les appareils exécutant Android 13 et les versions antérieures restera probablement inchangée.

Source | Via 1, Par 2