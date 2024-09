Google booste les réponses intelligentes Gmail avec Gemini, pour un prix

Google améliore la fonctionnalité Smart Reply de Gmail avec Gemini afin de pouvoir créer des réponses plus longues et plus contextuelles. Cependant, cette amélioration a un coût (littéralement).

Dans un publier sur le blog WorkspaceGoogle a détaillé la nouvelle fonctionnalité de réponses intelligentes contextuelles dans Gmail. L’entreprise a expliqué que parfois un e-mail nécessitait plus qu’une simple réponse « Ça a l’air bien » ou « J’y travaille », ce qui était la seule utilité de Smart Reply.

La fonctionnalité de réponses intelligentes contextuelles optimisée par Gemini, en revanche, peut offrir des réponses plus détaillées. Comme avec la version précédente, les utilisateurs verront les options de réponse apparaître en bas de l’écran après avoir lancé une réponse. Les utilisateurs peuvent survoler les réponses pour un aperçu du texte et choisir celui qui leur convient. De plus, les utilisateurs peuvent modifier les réponses selon leurs besoins.

Google indique que la fonctionnalité sera disponible pour les clients Gemini Business, Enterprise, Education et Education Premium, ainsi que pour ceux disposant d’un abonnement Google One AI Premium. Au Canada, Google One AI Premium coûte 26,99 $/mois.

Google a commencé à déployer cette fonctionnalité le 26 septembre et cela peut prendre jusqu’à 15 jours pour qu’elle soit disponible.

Source: Google Via: Autorité Android