Google bloquera les organes de presse canadiens des résultats de recherche au Canada

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’exprime lors d’un panel au CEO Summit of the Americas organisé par la Chambre de commerce des États-Unis le 09 juin 2022 à Los Angeles, en Californie.

Google dit au gouvernement canadien qu’il bloquer des articles des organes de presse basés au Canada d’apparaître dans les résultats de recherche et d’autres produits dans le pays après l’adoption d’un nouveau projet de loi qui obligerait Google à payer des frais aux entreprises de presse.

Le nouveau projet de loi, C-18, a été passé la semaine dernière. Le projet de loi aurait rapporté annuellement 329 millions de dollars aux salles de presse canadiennes, a déclaré le directeur parlementaire du budget du Canada. estimé, une source de revenus qui semble désormais peu susceptible de se matérialiser. Cela exige des entreprises telles que Méta et Google pour payer les médias lorsqu’ils renvoient vers des actualités dans la recherche ou les flux.

Cette décision, qui retirera également les médias canadiens des produits Google News et Discover, pourrait avoir un impact important sur les éditeurs qui comptent sur la recherche Google pour attirer des lecteurs qui soutiennent leurs entreprises. Les changements semblent avoir déjà commencé à avoir un impact sur certains utilisateurs.

La Société Radio-Canada, l’une des plus grandes agences de presse au Canada, a dit cela « encouragerait les Canadiens à se rendre directement sur les sites Web auxquels ils font confiance pour s’informer ». Les salles de rédaction au Canada et dans le monde ont souffert de plusieurs années de déclin. De 2008 à 2018, 216 salles de presse canadiennes ont fermé leurs portes, selon des chercheurs.

« Les grandes technologies préfèrent dépenser de l’argent pour changer leurs plateformes pour bloquer les nouvelles des Canadiens au lieu de payer une petite part des milliards qu’elles gagnent en dollars publicitaires », a déclaré Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier, a dit Jeudi sur Twitter. Google a rapporté 40,69 milliards de dollars de revenus de recherche pour le deuxième trimestre de 2023.

Le président des affaires mondiales de Google, Kent Walker, appelé le cadre de la nouvelle loi « inapplicable » dans un article de blog et a déclaré qu’il exposerait l’entreprise à « une responsabilité financière illimitée simplement pour faciliter l’accès des Canadiens aux nouvelles des éditeurs canadiens ».

Méta a déjà déclaré qu’il commencerait à empêcher les médias canadiens d’apparaître sur Facebook ou Instagram après l’adoption du projet de loi. Une loi similaire a été adoptée en Australie et a suscité la même réponse de Meta, suscitant une importante controverse. Meta a ensuite conclu un accord avec le pays et a rétabli l’accès aux informations.

« Le fait que ces géants de l’Internet préfèrent couper l’accès des Canadiens aux nouvelles locales plutôt que de payer leur juste part est un vrai problème, et maintenant ils ont recours à des tactiques d’intimidation pour essayer d’obtenir ce qu’ils veulent. Ça ne marchera pas. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré aux journalistes la semaine dernière.

« Nous sommes déçus d’en arriver là », a déclaré Walker. « Nous ne prenons pas cette décision ou ses impacts à la légère et pensons qu’il est important d’être transparent avec les éditeurs canadiens et nos utilisateurs le plus tôt possible. »