Google Bard AI plonge dans Gmail, Google Maps et YouTube

Préparez-vous à découvrir d’autres façons d’utiliser Bard, le chatbot d’intelligence artificielle de Google et rival de ChatGPT. Bard peut désormais s’intégrer et extraire des informations de vos applications Google telles que Gmail, Docs, YouTube et plus encore, selon un article de blog Mardi par l’entreprise.

Ces « extensions Bard » trouveront plus facilement des informations dans plusieurs outils et applications Google, selon le message rédigé par Yury Pinsky, directeur de la gestion des produits pour Bard.

« Par exemple », a écrit Pinsky, « si vous planifiez un voyage au Grand Canyon (un projet qui occupe de nombreux onglets), vous pouvez maintenant demander à Bard de récupérer les dates qui conviennent à tout le monde dans Gmail, de rechercher en réalité. des informations sur l’heure des vols et des hôtels, consultez les directions Google Maps vers l’aéroport et regardez même des vidéos YouTube sur les choses à faire là-bas, le tout dans une seule conversation.

En termes de confidentialité, Google a déclaré que vous êtes responsable de savoir si vous souhaitez activer les nouvelles extensions et comment vous souhaitez les utiliser.

La société a également annoncé que la revérification des réponses de Bard serait désormais plus facile grâce à un bouton « Google It ». Les réponses seront en anglais à partir de mardi.

Google a déclaré que les nouvelles capacités de son chatbot ont été rendues possibles grâce aux mises à jour de PaLM 2, son système de traitement linguistique.

Google a lancé le chatbot Bard AI en mars de cette année, à la suite de ChatGPT et de la recherche Bing AI de Microsoft, qui utilise ChatGPT. CNET a analysé ChatGPT, Bing et Google Bard pour déterminer lequel est le plus utile.

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos rédacteurs. Pour en savoir plus, voir ce post.