Google Bard AI annoncé en réponse à ChatGPT

“Bientôt, vous verrez des fonctionnalités alimentées par l’IA dans la recherche qui distillent des informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer, afin que vous puissiez rapidement comprendre la situation dans son ensemble et en apprendre davantage sur le Web : qu’il s’agisse de rechercher des perspectives supplémentaires, comme les blogs de personnes qui jouent à la fois du piano et de la guitare, ou approfondissent un sujet connexe, comme les étapes pour commencer en tant que débutant », a écrit le PDG Sundar Pichai.

CNBC a rapporté que le chef de l’IA de Google, Jeff Dean, avait déclaré aux employés à l’époque que l’entreprise avait beaucoup plus de “risque de réputation” en fournissant de fausses informations et qu’elle agissait donc “de manière plus conservatrice qu’une petite startup”. Cependant, lui et Pichai ont annoncé à l’époque que Google pourrait lancer des produits similaires au public cette année.

L’activité principale de Google est la recherche sur le Web, et l’entreprise se présente depuis longtemps comme un pionnier de l’IA. Les dirigeants ont demandé à davantage d’employés de donner leur avis sur les efforts déployés ces dernières semaines.

La société a souligné lundi qu’elle aura besoin de tests rigoureux, déclarant “nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard répondent à un barre fixe pour la qualité, la sécurité et l’ancrage dans les informations du monde réel.”